Corpo clínico do HSD questiona falta de pagamentos

Gabriel Bosa

O corpo clínico do centro obstétrico e maternidade do Hospital São Donato (HSD), em Içara, voltou a mostrar descontentamento com o acordo firmado com o Governo de Santa Catarina. O convênio assinado em agosto, prevendo o pagamento de R$ 1,3 milhões, referentes ao atraso entre janeiro e junho, está sendo cumprindo, porém, a categoria não está recebendo pela produção dos meses subsequentes.

O acordo pôs fim ao movimento de paralisar os atendimentos na unidade à época. A Secretaria de Estado de Saúde está repassando as parcelas de R$ 200 mil à cada dia 20 de cada mês, abatendo os meses que não foram pagos no primeiro semestre.

“Tecnicamente eles não estão recebendo desde junho. Já foram pagos os meses de janeiro, fevereiro, março, e no dia 20 de outubro será pago o referente ao mês de abril”, explica o presidente do HSD, Valdemar Luiz Casagrande, o Zinho.

A categoria irá se reunir com o a diretoria da unidade médica nesta semana para discutir a situação. O presidente afirma que não há possibilidade de greve neste momento, mas que a os pagamentos devem ser programados.

Planilha de custos deverá ser

apresentada na próxima semana

O gerente regional de Saúde, Fernando De Fáveri, afirma que o pagamento referente aos meses a partir de junho será definido até o fim de outubro. A situação já está tramitando no Governo de Santa Catarina, faltando apenas a criação de um cronograma de repasse.

“Nós estamos resolvendo os últimos detalhes antes de apresentar para o médicos. O pedido já foi feito, já foi dada autorização, agora é uma questão de fluxo de caixa e formulação de um plano de ação”, complementa.