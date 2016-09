Confirmações e surpresas

Mayara Cardoso / Mateus Mastella

"Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência." Foi proferindo essas palavras que, na tarde de ontem, exatamente às 16h52min, tomou posse da Presidência da República de forma oficial Michel Temer (PMDB). O presidente empossado limitou-se a declamar o juramento e assinar os documentos de posse, encerrando a cerimônia de pouco mais de dez minutos. Sem discursos, Temer apenas recebeu alguns cumprimentos e seguiu para uma reunião ministerial no Planalto. Mais tarde, o presidente seguiu para a China, onde estará nos dias 4 e 5 em Hangzhou, na Cúpula de Líderes do G20.

Entre os desafios do novo presidente estão as reformas fiscal, previdenciária e trabalhista, além de plano de privatizações, assuntos destacados por Temer ainda enquanto presidente substituto.

Com a viagem de Temer, assumiu ainda ontem a Presidência da República de forma interina o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). A Câmara fica sob o comando do deputado Waldir Maranhão (PP-MA).

Surpresa fica por conta dos direitos políticos de Dilma

Os números da votação e a vitória do grupo que entendia o impeachment como necessário não significaram surpresa no dia de ontem. O resultado já era anunciado e tido como certo. O fato novo que mexeu com o universo político, no entanto, foi a divisão da votação em duas partes e a decisão de manter os direitos políticos de Dilma Rousseff. A primeira votação, destinada ao impeachment, teve placar de 61 votos para a saída de Dilma, 20 votos contrários e nenhuma abstenção. Já a segunda votação, que tratava sobre a possibilidade de a presidente afastada ficar ou não impedida de concorrer a cargos eletivos e ocupar funções na administração pública, resultou em divergências, demonstrando que o desejo de alguns dos senadores que votaram a favor de sua destituição era de não tirar sua habilitação para ocupar cargos públicos. Tal votação teve placar de 42 votos a favor da retirada dos direitos políticos da ex-presidente, 36 contrários e três abstenções, o que não foi suficiente para a aprovação porque, nas duas votações, era necessário que dois terços dos senadores votassem a favor para que o trabalho fosse aprovado, somando ao menos 54 votos.

Mudança de percurso

A inabilitação de Dilma para exercer cargos públicos seria uma pena ligada à perda do mandato, aplicada de forma automática. No entanto, após questionamento da senadora Kátia Abreu (PMDB-TO), o presidente do Supremo, que conduziu o processo de impeachment, ministro Ricardo Lewandowski, entendeu que a perda do mandato e a inabilitação poderiam ser votadas de forma separada.

O chamado "fatiamento" da decisão que gerou polêmica, conforme o professor e advogado Luiz Eduardo Conti, foi possível graças ao precedente aberto pelo caso do presidente Fernando Collor, em 1992. "Esse tipo de processo é sempre inédito e não tem jurisprudência que nos dê base. Podemos dizer que existe no STF um mandato de segurança impetrado pelo Collor em 1992, quando ele renunciou ao mandato, que pediu que não fosse aplicada a ele a pena subsidiária de inelegibilidade. Naquele momento o STF se pronunciou dizendo que são duas penas separadas. Foi esse precedente, do ministro Carlos Veloso¸ que acabou sendo utilizado como parâmetro para que Lewandowski dividisse em duas votações", comentou.

Após o resultado, partidos de oposição ao PT anunciaram que vão questionar no STF o julgamento sobre a inabilitação. Também mais tarde, o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), José Maranhão (PMDB-PB), divulgou nota em que critica a decisão tomada pelo Plenário. "Constituição Federal deve ser preservada sob todos os aspectos e creio ser inadmissível, sob a ordem jurídica vigente, retirar da Carta Magna o artigo que determina explicitamente, nos casos de impeachment, decidido por dois terços dos votos do Senado, a "perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis". Acredito que o Supremo Tribunal Federal, como guardião da nossa Constituição, vai derrubar essa mudança", cita um trecho da carta.

'Quando o Brasil quer, o Brasil muda'

Em pronunciamento oficial de cinco minutos em rede nacional, Temer destacou a esperança instaurada no país e definiu o momento como "de esperança e retomada da confiança no Brasil". "A incerteza chegou ao fim. É hora de unir o país e colocar os interesses nacionais acima dos interesses de grupos. Esta é a nossa bandeira", disse no início de sua fala. Sobre o desafio que tem pela frente, o presidente disse ter consciência do tamanho e do peso da responsabilidade que leva, afirmando que "recebeu o país mergulhado em grave crise econômica", citando a taxa de desemprego e o déficit nas contas públicas.

Entre os alicerces elencados pelo governo de Temer durante sua manifestação, estão a eficiência administrativa, retomada do crescimento, geração de emprego, segurança jurídica, ampliação dos programas sociais e pacificação do país.

Comparando a situação com a gestão das finanças familiares, o presidente empossado apontou como uma de suas primeiras ações a adoção de limites para gastos públicos. "Nosso lema é gastar apenas o dinheiro que se arrecada. O Estado brasileiro precisa ser ágil. Precisa apoiar o trabalhador, o empreendedor e o produtor rural. Temos de adotar medidas que melhorem a qualidade dos serviços públicos e agilizem sua estrutura", afirmou.

Reforma da Previdência

A reforma da Previdência Social, conforme Temer, é a ação necessária para garantir o pagamento das aposentadorias. "Sem reforma, em poucos anos, o Governo não terá como pagar os aposentados. O nosso objetivo é garantir um sistema de aposentadorias pagas em dia, sem calotes, sem truques. Um sistema que proteja os idosos, sem punir os mais jovens.", disse.

As perspectivas, para ele, apesar da situação tensa do país, são animadoras. "O caminho que temos pela frente é desafiador. Conforta-nos, entretanto, saber que o pior já passou. Indicadores da economia sinalizam o resgate da confiança no país", completou.

Para Temer, a missão a partir de agora "é mostrar a empresários e investidores de todo o mundo nossa disposição para proporcionar bons negócios que vão trazer empregos ao Brasil. Temos que garantir aos investidores estabilidade política e segurança jurídica".

Dilma promete voltar

"Não é um adeus, é um até breve". A ex-presidente Dilma Rouseff ainda segue convicta de que irá voltar à Presidência da República. Em sua despedida na tarde de ontem, ela manteve o discurso de que sofreu um golpe e que foi vítima de uma fraude armada por Eduardo Cunha e Michel Temer. "É uma fraude, da qual vamos recorrer em todas as instâncias possíveis. E que 61 senadores decidem por 54 milhões de voto. É o segundo Golpe de Estado que enfrento na vida, o primeiro foi o Golpe Militar, quando era jovem. E o segundo foi realizado hoje, que me derruba do cargo para o qual fui eleita pelo voto", desabafa.

"Hoje, o Senado Federal tomou uma decisão que entra para a história das grandes injustiças. Os senadores que votaram pelo impeachment escolheram rasgar a Constituição Federal. Decidiram pela interrupção do mandato de uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade. Condenaram uma inocente e consumaram um golpe parlamentar", completa.

A assessoria da presidente afastada informou ontem que Dilma deverá desocupar o Palácio da Alvorada ainda nesta semana. Ela seguirá para Porto Alegre, onde possui uma casa e onde moram seus familiares. Apesar de afastada, Dilma terá oito servidores à sua disposição para os cargos de segurança e apoio pessoal (quatro), assessoria (dois), e motorista (dois).

Novos objetivos e desafios vislumbrados

Segundo o economista e comentarista da Rádio Som Maior, Lucas Rocco, o principal desafio de Temer, que viajou ontem mesmo para a China, é realinhar os gastos do país para que não sejam repetidos os rombos dos últimos dois anos. "O estrago foi grande, então não tem mágica. A questão agora é realinhar os gastos e despesas que governo tem. Enquanto não for resolvido, o objetivo é buscar este ca-minho e, para isso, vai precisar unir o Congresso", analisa.

Para Rocco, a mudança no comando deverá influenciar de forma positiva o Estado de Santa Catarina. "Raimundo Colombo nunca foi adepto da Dilma Rousseff, apoiou Aécio Neves nas últimas eleições e agora deverá ter mais influência do Governo Federal. A tendência é que seja melhor, por causa das questões políticas das últimas eleições", defende.

Otimista, mas com os pés no chão, o governador do Estado, Raimundo Colombo, comenta a atual situação e avisa que o pior momento já passou. "A melhor notícia é que está terminando essa fase, que é uma situação que machuca. Mesmo assim, temos que ter esperança de que o futuro seja bom para o país, mas precisamos também ter consciência de que é uma situação grave", relata.

Não vai acontecer nenhum milagre

O historiador e comentarista da Rádio Som Maior Archimedes Naspolini Filho já considerava o processo de impeachment irreversível, contudo, após o resultado confirmado, considera que o país vai precisar trabalhar muito para sair desta crise. "As incertezas continuam. Não vai ter um milagre de um dia para o outro. Vai demorar um tempo, mais de um ano e meio, somente depois da sucessão de Temer", aposta.

Da mesma forma, o comentarista de segurança da Rádio Som Maior, Márcio Cabral, ressalta que será preciso ter muita paciência e esperar para ver se o país vai voltar ao crescimento. "Agora é esperar, ver o cenário político, todas as questões de previdência, da área trabalhista, política e que sucesso vão ter nos próximos dois anos para o paíss navegar em mares mais calmos. Só temos uma certeza, que é a de que mudou o comandante em definitivo, o resto fica a dúvida", frisa.

Saúde é a exceção

Muito próximo do presidente Michel Temer, o deputado federal catarinense Ronaldo Benedet (PMDB) esteve ao lado dele durante todo o momento da posse e até de reuniões rápidas antes da posse oficial. Benedet contou os bastidores, ontem à tarde, na Rádio Som Maior, e avisa que está sendo criada uma nova Proposta de Emenda à Constituição (PEC).

"É uma proposta para limitações dos gastos públicos. Ele só prometeu manter o investimento na saúde, o resto vai precisar ser reduzido", disse.

Necessidades imediatas

As ações, conforme Benedet, são consideradas urgentes pelo novo comando. "Se não tomar uma providência, em dois anos poderá vir um caos muito grande. Por muitos anos, gastou-se muito mais do que arrecadava e não há nada que possa sobreviver por muito tempo dessa forma", afirma.

Aos olhos do deputado Mauro Mariani (PMDB), o país já reagiu bem à troca. "O resultado não poderia ser outro, o Brasil inteiro estava esperando, nós precisávamos virar essa página. Há um novo Brasil começando a surgir e não tenho dúvida de que agora é uma nação para cima, vai me-lhorar com sacrifício e voltar a ser um país admirado pelo mundo todo", ressalta.