Clésio Salvaro planeja retomar ações que iniciou e se diz confiante na Justiça Eleitoral

Renan Medeiros

A primeira rodada de entrevistas individuais com os candidatos à Prefeitura de Criciúma promovida pela rádio Som Maior e pelo jornal A Tribuna encerrou nessa sexta-feira, com a participação de Clésio Salvaro (PSDB). Todos os cinco estiveram no programa Adelor Lessa, a partir das 7h30min, para responder às perguntas feitas pela rádio e pelo jornal. A ordem foi definida por sorteio.

Adelor Lessa: O que houve entre o senhor e o Márcio? No que vocês brigaram? Quando vocês passaram a adotar caminhos diferentes?

Clésio Salvaro: Não, não, na verdade eu nunca briguei com o Márcio, muito pelo contrário. Até porque o Márcio está na Prefeitura e todo criciumense sabe exatamente por que motivo ele é prefeito. Eu fui em todas ruas, todas as vilas, todos os bairros da nossa cidade pedindo ao meu eleitor que votasse no Márcio porque ele era a garantia, a certeza, da continuidade do nosso governo. Eleito, ele mostrou-se totalmente inverso, contrário daquilo. A partir do momento que ele deixou de defender o governo do qual ele fez parte do dia 1º de janeiro de 2009 até o 31 de dezembro de 2012, naqueles quatro anos, quando, de fato, governamos a cidade juntos, não há nenhuma ação de governo daqueles quatro anos que não teve nenhuma participação do Márcio e a minha participação. As pessoas acertam e as pessoas erram. Um prefeito acerta e um prefeito também erra. De tudo o que foi feito de certo e, também, por ventura, daquilo que nós erramos, tem a participação do Márcio. A partir do momento que ele deixou de defender o governo do qual fez parte – e foi graças àquele governo que ele foi eleito prefeito na eleição suplementar – ele passou a não fazer mais parte da minha relação de pessoas que conviviam no mesmo palanque político. A partir daquele momento houve um afastamento. E se agravou, exatamente, quando colocou à venda o complexo educacional dizendo que aquilo ali era um elefante branco. Não era elefante branco. É uma obra extraordinária, uma obra que foi pensada. Nós compramos aquele terreno ali que faz frente para a Rua Henrique Laje e para a Rua Araranguá, onde funcionava o escritório da antiga CBCA. Uma área de 5 mil metros quadrados, pagamos R$ 2,6 milhões, e ali nós começamos a levantar uma obra onde já tinha sido investido, até então, R$ 4,5 milhões, faltando apenas R$ 2 milhões para concluir o complexo educacional. Obra que iria abrigar 700 crianças que iriam estudar em tempo integral. A partir do momento que ele disse que aquela obra ali era um elefante branco e que não sei o quê, e que vendeu aquela obra, de fato, houve o rompimento. Porque jamais imaginei que pudesse ajudar a eleger um prefeito que um dia fosse vender uma escola.

Lessa: Aquela negociação ainda não foi concluída. Quem comprou ainda não terminou de pagar. O senhor, eleito prefeito, cancela aquela venda e conclui o complexo educacional?

Clésio Salvaro: Adelor, a Unesc, como foi de 2009 a 2012, foi uma grande parceira do nosso governo. Já estive lá com o reitor e os pró-reitores conversando sobre isso. Falamos sobre o complexo educacional muito rapidamente, mas falamos sobre a parceria que queremos ter com a universidade. Se for um desejo da universidade de devolver o complexo educacional, é, com certeza, a vontade deste prefeito de concluir aquela obra. Aquela obra é estratégica, é extraordinária. Ali dá de abrigar os alunos do Colégio Marechal Cândido Rondon, fazer aquele Colégio Marechal Cândido Rondon ter outra utilidade, muito mais útil. Um espaço estratégico que tem praticamente na área central da cidade, enfim, o complexo educacional é necessário para as mães que moram na área central ou para as mães que vêm dos bairros de Criciúma e não têm onde deixar os filhos. Cada vaga que tu abre numa creche é uma oportunidade que tu abre para uma mãe ingressar no mercado de trabalho. Se for da vontade do reitor, a vontade do Clésio Salvaro, caso eleito prefeito, é de assumir e concluir aquela obra.

Lessa: O senhor prorrogou, no seu mandato, o contrato do transporte coletivo por mais duas décadas. A Justiça mandou anular e fazer nova licitação. O que o senhor fará?

Clésio Salvaro: Nós tínhamos, ali, fundamentos técnicos, legais, tanto é que no Tribunal de Justiça foi uma decisão unânime de que estávamos corretos. O Ministério Público recorreu dessa decisão, foi para o STJ. E o STJ disse, também por unanimidade, que há necessidade de fazer uma nova licitação. Sou de cumprir normas, sou de cumprir as leis. Se for esta a determinação após o trânsito em julgado, fazer uma nova licitação, é claro que faremos.

Renan Medeiros: Voltando ao assunto do complexo educacional, o senhor, junto com o (Luiz Juventino) Selva, o José Sério Búrigo e o Abrahão (Artur de Souza), do PP, respondem a uma ação ajuizada pelo Ministério Público Federal, que denunciou irregularidades naquela obra, como superfaturamento, por exemplo. Teve algum desfecho essa ação judicial?

Clésio Salvaro: Absolutamente, aquela obra não teve superfaturamento, Renan. Muito oportuna a tua pergunta e, aí, isso demonstra exatamente como o PP participou do meu governo. Das pessoas que ali estão envolvidas, mais da metade são pessoas que vêm do PP. Quanto àquela obra, acabei de falar os valores. O terreno nós pagamos R$ 2,6 milhões. Investimos mais R$ 4,5 milhões na obra. Portanto, R$ 6,1 milhões. Se tu fores corrigir, esse valor não chega a R$ 8 milhões. A prefeitura – e não é o papel dela, mas ainda assim o fez – entregou por R$ 11 milhões. Isso demonstra que não houve superfaturamento. Aliás, não há uma única obra do nosso governo em que houve superfaturamento. Muito pelo contrário, sempre fizemos abaixo do valor do custo. E a ação proposta pelo Ministério Público Federal ela foi suspensa porque, de fato, ele não tinha competência para ingressar com aquela ação.

Renan: Mas agora tramita na Justiça Estadual.

Clésio Salvaro: Olha, se está tramitando, foi apresentada a defesa e tenho a certeza absoluta de que não há superfaturamento.

Lessa: Clésio, o Hospital Infantil Santa Catarina é uma novela sem fim. Não termina nunca, não funciona nunca. Agora, inclusive, tenho a informação de que os médicos devem entrar em greve porque não recebem há três meses. O que o senhor fará sobre o Hospital Santa Catarina?

Clésio Salvaro: Sobre isso eu conversava com o Ricardo Fabris já há alguns dias, e com a equipe que está elaborando nosso plano de governo. Vencer as eleições é uma tarefa difícil, mas muito mais difícil vai ser equilibrar as contas da Prefeitura, aquilo que a prefeitura arrecada e aquilo que a prefeitura já tem comprometido mensalmente. Hoje o rombo roda próximo a R$ 5 milhões ao mês. Isto vai até um tempo. Ali na frente termina. Por exemplo, o lixo está atrasado há três meses, o hospital há três meses, a limpeza da cidade, cinco, seis, sete, oito meses. É só olhar no portal da transparência da Prefeitura. Enfim, o rombo vai se aproximar dos R$ 60 milhões no final do ano. Essa é uma questão: como equilibrar esses gastos? Relativamente ao Hospital Materno Infantil Santa Catarina – que de materno não tem nada porque a maternidade ainda funciona no Hospital São José –, quando prefeito, nós entregamos a gestão do Hospital Santa Catarina para o Hospital São José. Eles entendem melhor de saúde do que a Prefeitura. E o repasse não ultrapassava R$ 500 mil, e tocavam, administravam, tinham boa gestão, um atendimento satisfatório para a população. Tanto é que o nosso governo foi aprovado com 92% de bom e ótimo. Depois, houve o rompimento deste contrato. Aí entrou o ISEV. O ISEV administra mal, não tem qualificação, não está habilitado, é um grande desserviço para a sociedade. Isso eu já falei com o Ricardo: caso eleitos, nós vamos convidar o Hospital São José ou a Unesc para administrar o Hospital Santa Catarina. Mas, com certeza, aquele hospital tem que ter aporte de recursos do Governo do Estado. No norte do Estado, em Joinville, tem um hospital infantil. Aquele hospital recebe, em números de 2012, R$ 54 milhões ao ano em recursos do Governo do Estado. O Município de Criciúma... E olha que foi uma briga, mas foi uma briga mesmo, de informações, contrainformações, do Comitê Gestor, capitaneado pelo Celito aqui na Unesc, para fazer um repasse de R$ 3 milhões ao ano, ou seja R$ 250 mil por mês, que é o que o Estado repassa. Até parece que os meninos e meninas do norte do Estado são diferentes dos meninos e meninas do Sul do Estado. Então, o Estado tem que ter essa responsabilidade. Sou contrário a dizer que os municípios da região têm que aportar recursos para tocar o hospital. O hospital, depois que a criança entra, a responsabilidade é do Governo do Estado, e nós vamos lutar muito para que o Estado assuma essa responsabilidade.

Renan: Na terça-feira, o Cleiton Salvaro comentou aqui que ele aceitaria um apoio seu caso o senhor não possa ser candidato. Existe essa possibilidade?

Clésio Salvaro: É falta de conhecimento da política local imaginar que, independente do resultado que sair na instância de primeiro grau, eu vá desistir de ser candidato. Sob hipótese alguma. Não há... Só por intervenção divina eu não concorrerei a esta eleição. Estou no processo, estou trabalhando, estou conversando com as pessoas. Há um desejo enorme. De todas as eleições que eu disputei, esta é a que eu sinto a maior acolhida de todas. Um desejo enorme de ver novamente Clésio Salvaro governando esta cidade. E esta cidade vai ver de novo um prefeito trabalhando mais e falando menos. Esta cidade vai ver de novo um prefeito reclamando menos e buscar soluções em Brasília e Florianópolis. Fique absolutamente seguro, Cleiton, que o próximo prefeito desta cidade vai sair das urnas. Não mais das barras dos tribunais. E para você, Márcio, que tem medo das urnas, vou lhe dizer: democracia, voto, urna. Democracia é o povo indo na urna escolhendo o seu candidato. E eu quero ser o escolhido.

Lessa: Os seus adversários têm dito que o senhor pode levar a cidade novamente a um impasse, uma instabilidade política, como aconteceu em 2012. Qual o seu argumento para passar segurança aos seus eleitores?

Clésio Salvaro: Todos os casos idênticos ao meu, quanto à retroatividade da lei, todos, sem exceção, estão no exercício do mandato. E eu dizia que a lei nova não podia, sob hipótese alguma, atingir a coisa julgada. Quando chegou no Supremo, todos, sem exceção, estão no mandato. Eu, porque o Luiz Fux, relator desta matéria, pediu vista e, todos acompanharam, eu já estava ganhando de 2 a 0, e não levou de volta. Acontece que este assunto está vencido, superado. E não há uma única jurisprudência que diga que a liminar deu o caráter da definitividade. Portanto estou absolutamente seguro. Vou disputar a eleição e quero ser o escolhido de todos os criciumenses. A insegurança jurídica, Adelor, não vem de minha parte. Eu não estou provocando isso. Para você participar de um processo eleitoral, você precisa estar habilitado. Isto é, apresentar as certidões negativas da Justiça Federal, as certidões negativas da Justiça Estadual, no meu caso a certidão negativa do Tribunal de Contas e a quitação da Justiça Eleitoral. Isso eu entreguei tudo, prontinho, sem problema algum. Se tivesse algum tipo de problema, o próprio Ministério Público podia ingressar com ação contra o registro da minha candidatura. Não o fez. Não fez porque estava certo. Quem fez? Fez exatamente o Márcio Búrigo, que encontrou um insignificante, para propor a ação. Exatamente, porque ele sabe que nas urnas não vai ganhar. Não tem aquele quadro do Fantástico, ‘Você Só Tem Uma Chance’? Eles pensam: ‘nós só temos uma chance’. E eles são tão descarados, são tão sem vergonha, são tão fraldão, que dizem isso nas ruas: ‘só tem uma chance, nós temos que tirar o Salvaro nos tribunais, porque na urna a gente perder’. Meu Deus, que democracia é essa? Tem que ser nos tribunais ou tem que ser nas urnas? Eu vou nas urnas.

Lessa: O senhor falou em ‘um insignificante para entrar com a ação’. É uma referência ao vereador Itamar da Silva, que foi seu líder na Câmara e propôs a ação?

Clésio Salvaro: Foi meu líder e foi um bom vereador. Pena que o tempo muda e as pessoas também mudam.

Renan: O Márcio fala muito agora em romper o contrato com a Casan, que foi prorrogado no fim do seu mandato. O que o senhor pensa sobre isso?

Clésio Salvaro: Quatro anos depois, pelo amor de Deus, né? Eu teria até vergonha. Quatro anos depois falando ‘agora eu vou romper o contrato’. E o que fez nos quatro anos? Por que não rompeu no mês seguinte? Tem que ter o diálogo. A cidade precisa de um prefeito que converse com as entidades, com as instituições. Mas a cidade quer um prefeito que decida. A cidade não quer um prefeito que depois do fim do mandato diga ‘eu vou romper o contrato’. Que rompa! Mas sabe por que ele não rompeu o contrato? Porque a Casan mandou muito dinheiro para ele fazer obras na cidade de Criciúma. Esta é a verdade que tem que ser dita. Pavimentações de ruas, enfim, veio muito dinheiro. Aliás, está devolvendo agora R$ 532 mil que não teve a capacidade, sequer, de gastar esse dinheiro. Vai devolver para a Casan.

Lessa: Quem está devolvendo?

Clésio Salvaro: A Prefeitura, porque não foi capaz de gastar o dinheiro. Então, se você ver as obras na grande Próspera, aquela que dá acesso à Polícia Federal no Bairro Operária, todas essas pavimentações são com recursos a fundo perdido da Casan. Por isso que ele não rompeu. Agora, eu e o Ricardo Fabris já falamos sobre isso. Vamos criar a agência reguladora de serviços públicos. É o que há de mais moderno em termos de eficientização na qualidade dos serviços e, também, na busca de uma tarifa mais justa. O que é a agência reguladora? Ela vai cumprir o papel de operacionalizar o sistema, definir o valor do custo da água para colocar na torneira do cidadão consumidor. Quanto custa para colocar água? E também vai fiscalizar os serviços. Aí, eu tenho certeza. O lucro que a água deixa aqui em Criciúma. O sistema é universal para dentro do Estado de Santa Catarina, a tarifa aplicada aqui em Criciúma é a mesma aplicada em Concórdia, em Chapecó, enfim, mas nem sempre o custo é o mesmo. Portanto nós estamos subsidiando a tarifa de outros municípios. O que eu quero dizer é que com a agência reguladora nós vamos diminuir de 40% a 50% a tarifa da água e de esgoto.

Lessa: Segurança pública é uma das maiores preocupações do cidadão de Criciúma. O que pode ser feito pelo Executivo Municipal para ajudar a devolver o sentimento de segurança ao cidadão?

Clésio Salvaro: O eleitor que elege o seu representante não elege para ele ficar por aí chorando, reclamando. Elege para resolver os problemas. E nós vamos resolver os problemas. Mas isso não significa dizer que vamos trazer mais esta conta para dentro da tesouraria do Município, que já está estourado. O Município não suporta absolutamente mais nada, muito pelo contrário. Tem que buscar um equilíbrio. Tem que governar um governo que está desgovernado. Tem que ser o prefeito da Prefeitura, porque a Prefeitura está sem prefeito. O prefeito tem que pegar os deputados estaduais, os deputados federais, as entidades organizadas e buscar uma solução junto ao Governo do Estado. À medida em que tu armas a Guarda Municipal, que colocas os agentes nas ruas, os militares acabam indo lá para o quartel. A responsabilidade é do Estado. Mas o prefeito é o titular dos problemas que na cidade existem.

Renan: O senhor quer ser governador do Estado ou senador depois desse possível mandato?

Clésio Salvaro: Sigo os exemplos do rei Salomão. Primeiro a primeira coisa. Eu quero ser prefeito desta cidade. Quero dar continuidade ao governo que iniciei de 2009 a 2012 e que foi interrompido. Das obras que o Márcio está ali apresentando, 50 nós deixamos encaminhadas, em andamento, com recursos garantidos. Quero fazer um governo de verdade. Quero fazer um governo melhor ainda do que aquele que eu fiz de 2009 a 2012. Quero fazer com que o cidadão perceba o governo na sua vida, no seu bairro, na rua onde ele mora. Que ele pense assim: ‘agora, de fato, nós temos um governo que está trabalhando para melhorar a nossa vida’.

Lessa: O que o Márcio fez que o senhor não fará ou não faria?

Clésio Salvaro: A partidarização. O governo está totalmente partidarizado. A Prefeitura está totalmente inchada. Quando prefeito fui – e ele era o meu vice-prefeito –, o gasto com a folha não passava de 38%. Hoje o comprometimento da arrecadação gasto com pessoal ultrapassa a 50%. É certo que as contas de 2016 serão rejeitadas exatamente pelo não cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. E outra coisa que eu jamais faria é a ingratidão. A gratidão é, de longe, um dos sentimentos mais nobres do ser humano.