Cleiton Salvaro destaca transparência e promete rever todos os contratos

Ontem, foi a vez do deputado estadual Cleiton Salvaro (PSB) participar da rodada de entrevistas com os cinco candidatos a prefeito de Criciúma da rádio Som Maior e do jornal A Tribuna. Assim como todos os outros, o candidato falou, ao vivo, no programa Adelor Lessa, a partir das 7h30min. Os candidatos serão ouvidos ao longo da semana, no mesmo horário, por 20 minutos. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio.

Adelor Lessa: A partir de agora o senhor vai a todos os debates, programas de televisão e rádio?

Cleiton: Quase todos.

Adelor: Essa não participação nos primeiros debates foi estratégia de campanha?

Cleiton: Foi uma decisão da coordenação, mas eu debati. Debati nas ruas, nós estávamos escutando as pessoas, ouvindo, projetando, fazendo um plano para a cidade. Então tivemos que escolher prioridades. Nesse primeiro momento foi sair às ruas, fazer audiências, reuniões, debatendo. Aí chegamos a uma construção de um projeto para a cidade. Então a minha ausência se deu por motivo de prioridade, que foi debater com as pessoas.

Lessa: O senhor é o único estreante dos candidatos a prefeito. O que vê como prioridade para a cidade e o que lhe move para disputar a Prefeitura de Criciúma?

Cleiton: Prioridades nós temos bastante. Mas eu vejo que nós precisamos, escutando as pessoas, saúde, mobilidade, segurança, e acredito no momento de renovação e gestão pública. Precisamos bastante de cuidar dos recursos. Estamos numa crise nacional, crise financeira, crise política. O momento é de renovação. A nossa cidade também passa por uma crise política, uma briga de lideranças, não se sabe quem é o prefeito hoje, quem é amanhã. Isso gera uma instabilidade política na cidade prejudicando mais ainda que no cenário nacional. Acredito que tem que fazer gestão, analisar bem os recursos, investir no local certo.

Lessa: O senhor tem uma leitura da situação financeira da Prefeitura? Porque se tem a informação de que a Prefeitura opera no vermelho, com R$ 5 milhões de furo de caixa todo mês. O senhor tem informações sobre isso?

Cleiton: Nós temos alguns números, mas não temos a realidade porque não tem transparência na gestão. Nós não temos um site atualizado, não temos informações. Então fica difícil resolver a essa pergunta porque é algo que a gente não consegue enxergar, a gente só escuta.

Lessa: Diante disso, como imagina fazer uma gestão que seja eficiente, tenha recursos para investimento? Afinal, o senhor tem projetos importantes para executar e para isso vai precisar de caixa.

Cleiton: Muita responsabilidade, trabalhar com uma equipe técnica, qualificada, buscar recursos junto ao Governo do Estado e ao Governo Federal, buscar projetos, criar projetos. Eu, como deputado, tenho portas abertas no Estado e no Governo Federal. Acredito que, se criarmos projetos consistentes, a gente consegue recursos para a cidade. Isso eu lhe garanto.

Renan Medeiros: Qual vai ser a participação do empresário Henrique Salvaro numa eventual gestão sua?

Cleiton: Vai ser como conselheiro, como muitos empresários, lideranças da nossa cidade. Eu acredito que ele tem muito para contribuir, é uma liderança que saiu de baixo e hoje é referência a nível empresarial, nível político. Temos várias pessoas na cidade que saíram de baixo e construíram um império, empresas, e dão empregos, não só o Henrique como vários empresários da nossa cidade. Lideranças, instituições, todos irão participar da gestão Cleiton e Tati.

Lessa: O senhor aposta que, ao fim da disputa, terá só um Salvaro na eleição e, por isso, o senhor estava trabalhando no nome Salvaro, e só Salvaro, como nome de urna?

Cleiton: O ‘Salvaro’ eu saí como deputado estadual. Só o ‘Salvaro’. Então eu teria prioridade, teria a lei a meu favor. Mas é um desgaste desnecessário, acredito que tenho que ter bom senso, como sempre tive na minha vida, optamos pela decisão da Justiça e vamos sair como Cleiton Salvaro e Clésio Salvaro, até porque nos nossos documentos está ‘Salvaro’.

Lessa: O senhor acredita que, na reta final, vai ter só um Salvaro na disputa?

Cleiton: Olha, aí não depende mais de mim, depende da Justiça.

Lessa: Mas qual a sua percepção, no que o senhor acredita?

Cleiton: Há possibilidade de ter dois.

Lessa: O senhor acha que o seu primo Clésio Salvaro chega até o final?

Cleiton: Não posso te responder porque, sobre isso é a Justiça, é tribunal, não convém a mim responder.

Renan: O senhor está no meio de um mandato como deputado estadual. O que fez nesse período como deputado que o credencia a disputar a Prefeitura de Criciúma?

Cleiton: Muito boa pergunta. Fizemos várias atividades como deputado, criamos algo inédito que foi reunir todos os deputados estaduais, criei uma frente parlamentar Sul, onde todos os deputados trabalham cada um com a sua bandeira, mas, quando é para a cidade ou para a região, todos abraçamos as causas. E traz resultados. Nós fizemos uma unificação da classe política, porque é isso que está precisando. Pedimos, também, a pedido do prefeito atual, Márcio Búrigo, que me pediu. Na primeira visita no meu gabinete, ele pediu: ‘Cleiton, faz um favor para mim, levanta a bandeira da Jorge Lacerda’. Estava há mais de 20 anos para ser estadualizada. Em quatro meses, o meu gabinete estadualizou a Jorge Lacerda. Se a gente quiser trabalhar mesmo, dá para fazer. Também nos primeiros meses, na Via Rápida e no Anel Viário, percorri todas elas, vi todas as dificuldades que tinha, desapropriações, onde estava parado, onde não estava. Estamos sempre trabalhando, sempre atuantes, em toda a cidade de Criciúma e em toda a região. No meu Fundo Social, tinha parte dos R$ 4 milhões, eu destinei para 22 cidades e, para Criciúma, destinei R$ 600 mil para escolas e manutenções. Então, seis escolas vão receber um fundo social que seria meu, do deputado, que seria para as cidades, eu destinei para as escolas de Criciúma. Seis escolas estão recebendo para suas manutenções, reformas elétricas, muros e algo mais.

Lessa: Como deputado, o senhor juntou a bancada do Sul e se envolveu na questão dos hospitais, especialmente o Hospital São José. Como prefeito, como acha que pode resolver a questão dos hospitais? Qual a saída?

Cleiton: Uma das saídas... Eu fiz uma reunião com o João Paulo Kleinubing, eu e a Tati. É intensificar, buscar a abertura da UPA porte 2, e não porte 1 como está sendo veiculado. Porte 2. Isso desafogaria o Hospital São José. Média e baixa complexidade, a entrada seria pela UPA 2.

Lessa: Qual a diferença entre porte 1 e porte 2 para a UPA?

Cleiton: A UPA 1 seria um posto melhorado. A UPA 2 teria mais especialidades, técnicos, leitos disponíveis. Ela daria mais suporte aos primeiros socorros. Isso, hoje, vai tudo ao Hospital São José. Desafogaria o fluxo do Hospital São José. Alta complexidade para o Hospital São José, e, assim, a UPA 2 faria o rastreamento, onde mandaria os pacientes.

Lessa: Mas isso aumenta o custo, porque quem paga a conta da UPA é a Prefeitura, assim como o Hospital Santa Catarina. Dinheiro de onde, deputado?

Cleiton: Isso o João Paulo Kleinubing assumiu um compromisso comigo, nos ajudar no nível estadual, e também iremos ao Governo Federal para finalmente abrir a UPA porte 2.

Lessa: Como o senhor vê a questão do transporte coletivo? Fará uma nova licitação?

Cleiton: Vamos analisar todos os contratos. Não vou te dizer que vai ser rompido ou vai ser mudado, porque tenho coerência, tenho que ver todos os contratos para ver a possibilidade de melhorar o transporte escolar, qualidade, conforto e, também, estudar a possibilidade de uma redução de tarifa.

Renan: Por falar em contratos, e quanto ao contrato com a Casan, o que o senhor pensa a respeito?

Cleiton: Não posso te responder porque não conheço o contrato da Casan. Tenho que, como falei, tenho que rever todos os contratos da Prefeitura com pessoas técnicas ao meu lado.

Lessa: Há uma proposta na cidade de rompimento desse contrato com a Casan. O Observatório Social, inclusive, levantou ilegalidade no contrato, irregularidade. O senhor tem uma predisposição para romper o contrato da Casan ou não?

Cleiton: Tenho. Se o Observatório, Forcri, Acic, instituições organizadas estiverem todos conscientes de que é necessário o rompimento, por que não?

Lessa: O que o Márcio Búrigo fez no seu mandato e que o senhor não fará ou não teria feito?

Cleiton: Ouvir as pessoas.

Lessa: Ele não ouviu as pessoas?

Cleiton: Eu acredito que ele não ouviu o seu secretariado, acredito que muitos funcionários que temos hoje na Prefeitura resolveriam muitos problemas se tivessem sido ouvidos.

Lessa: E o que o senhor fará que o Márcio Búrigo não fez?

Cleiton: Gestão. Uma boa gestão.

Lessa: O senhor acha que a prefeitura é mal administrada, não tem boa gestão?

Cleiton: É o que a gente escuta, né? É o que a gente passa e escuta nos quatro cantos da cidade.

Renan: Deputado, tenho aqui em mãos o Plano Mais, que é o conjunto de propostas para uma eventual gestão sua. Na parte de mobilidade, fala em mais dois terminais, um no Rio Maina e outro na Primeira Linha, ônibus articulados, binário da Santos Dumont, viadutos, túneis, elevados, mais binários, reestruturação do transporte coletivo, ciclovia na Avenida Centenário... Será que é possível resolver tudo isso em quatro anos?

Cleiton: Olha, se vai ser possível ou não possível, o tempo vai dizer. Agora, temos que começar. Isto aqui é um projeto. Não é um projeto meu e da Tati para a próxima eleição. É um projeto para a cidade de Criciúma o Plano Mais. Eu acredito que temos que começar a projetar e planejar. Talvez tu projetes para 20 anos, mas nos quatro anos dá para começar.

Lessa: Cleiton, você é jovem ainda. Primeira vez que disputa a Prefeitura de Criciúma, foi uma surpresa na eleição passada, quando elegeu-se deputado estadual. O senhor imaginava, cinco anos atrás, estar onde está hoje? Disputando a Prefeitura de Criciúma e estar na Assembleia Legislativa de Santa Catarina?

Cleiton: Francamente, não. Mas a família tem na veia a política. Eu já saí candidato em 2000, onde eu me criei, em Urussanga. Então já tenho um gostinho da política. Eu me ausentei... não me ausentei, mas fiz política nos bastidores, e apareceu a oportunidade, em 2013, quando fui convidado pelo Paulinho Bornhausen e o Jorge Bornhausen a participar novamente porque era um momento de renovação, de mudança. Estava confortável, mas vi a necessidade de mudar, de renovar. Eu vi que dá para fazer diferente, com responsabilidade, dá para fazer para as pessoas. A essência da política é para as pessoas. Isso me motivou, me comoveu e colocou à disposição, de novo, da vida pública.

Lessa: O senhor projeta chegar até onde na política?

Cleiton: A gente almeja o sonho mais alto, né? Mas isso com transparência, com responsabilidade, um degrau por vez. Acredito que este ano vai ser muito positivo para a minha carreira política e, se Deus quiser, até assumir a Prefeitura de Criciúma.

Lessa: Aqui neste estúdio, uns dois ou três meses atrás, o senhor disse que não teríamos dois Salvaro disputando a eleição. Agora, o senhor está candidato a prefeito e o seu primo também. O que mudou?

Cleiton: Eram outros momentos. Outros momentos. O partido foi tomando corpo, lideranças, pessoas, não tem como recuar. Tem situações em que tu não consegues mais recuar. E isso, também, é para o bem da cidade. Foi feito um levantamento e não tinha mais possibilidade de o Cleiton decidir o que fazer quando se tem um time.

Lessa: Você e o Clésio têm conversado sobre política?

Cleiton: Sim, raramente, mas conversamos.

Lessa: Há, nos bastidores, uma especulação de que os dois ficam candidatos porque, na possibilidade de o Clésio não confirmar a candidatura, os dois Salvaro estarão juntos na reta final da campanha. Ou seja, o Clésio poderá estar desviando votos para o Cleiton Salvaro. Vocês chegaram a aventar essa possibilidade?

Cleiton: Não, ainda não chegamos, mas seria muito bem-vindo. Muito bem-vindo, pelo trabalho que ele fez, pelo apoio, pela dedicação dele pela cidade. Seria muito bem-vindo o Clésio Salvaro vir reforçar a candidatura de Cleiton Salvaro.

Lessa: Mas vocês têm alguma conversa sobre isso ou não?

Cleiton: Não, atualmente não.

Lessa: O que seria uma prioridade num governo de Cleiton Salvaro? Qual seria a marca?

Cleiton: Transparência, trabalho, dedicação e muita ação para o nosso município.

Renan: Aqui no Plano Mais, você fala também fala em ‘reestruturação da educação infantil’. De que forma isso ocorreria na prática? Tiraria a educação infantil da Afasc e traria para a Prefeitura?

Cleiton: Isso é um estudo que tem que ser feito, mas acredito que educação é com a Secretaria. Isso vai ser analisado, acredito que sim. Eu e a Tati estivemos em Maringá, fomos buscar exemplos de gestão lá. A primeira infância é excelência. Queremos trazer excelência em educação infantil, que é responsabilidade do município até o quinto ano, com profissionais qualificados, motivados, professores temos que olhar com carinho, com atenção, dar toda a estrutura nas escolas. Criciúma, para ter uma ideia, tem duas escolas ainda de madeira. Se não me engano, Vila Isabel e Wosocris. Então, temos muita coisa para fazer na educação, porque acredito que a educação é ainda mais a primeira infância. A criança até os seis, sete anos. Então a primeira infância tem que ser de excelência, de qualidade. Não adianta dar qualidade e excelência quando tiver 15 anos. Eu sou um que levanto a bandeira da educação. Já levantei na Assembleia, eu sou sempre a favor dos professores, reestruturação nas escolas, capacitação. Eu sou apaixonado pela educação.

Lessa: Se eleito, qual e como seria a participação da sua vice, a vereadora Tati Teixeira?

Cleiton: Nós trabalharíamos em conjunto. Em conjunto com uma equipe, com secretários qualificados, com lideranças, com pessoas pensando na cidade de Criciúma. Não na próxima eleição, mas nas futuras gerações?

Lessa: Ela seria uma secretária ou não teria função no primeiro escalão?

Cleiton: Ainda não discutimos isso. Estamos fazendo a campanha, pedindo votos. A mesma coisa foi levantada sobre a nossa coligação. Fizemos uma coligação de comprometimento, sem promessas. Há um comprometimento com a cidade. É a mesma coisa com a vice. O nosso comprometimento é chegar à eleição. Ponto. Depois nós vamos trabalhar para a cidade.

Lessa: Quando o senhor fala em gestão, o que quer trazer de novidade? De que forma fazer uma gestão eficiente?

Cleiton: Com qualidade, com transparência. É o que as pessoas estão pedindo muito hoje. Tudo ser colocado num portal, ser transparente, ser discutido. Tem que abrir a gestão pública. Vou citar como exemplo, novamente, Maringá. Lá a Acic, ou a associação comercial, o observatório social, as lideranças, a comunidade, participa da gestão. Quando você passa uma transparência, você pode trabalhar para o público e o privado serem parceiros. É o que precisamos em Criciúma. O público não suporta mais, não tem mais como gerir tudo, administrar tudo a cidade. Temos que passar transparência e fazer público-privado.