Cleiton e Clésio não chegam a acordo quanto ao uso do sobrenome "Salvaro"

Renan Medeiros

No dia 4 de agosto, o deputado estadual Cleiton Salvaro (PSB) protocolou o pedido de registro de candidatura dele no cartório eleitoral de Criciúma e informou que usaria "Salvaro" como nome que aparece na urna eletrônica. Quatro dias depois, o ex-prefeito, Clésio Salvaro (PSDB), foi ao cartório para o pedido de registro de candidatura. O nome para a urna escolhido pelo tucano também foi "Salvaro". Para resolver a homonímia, a juíza eleitoral Ana Lia Moura Lisboa Carneiro chamou os pré-candidatos para uma audiência, realiza ontem, mas não houve acordo entre os primos.

A proposta feita pela juíza e pelo promotor eleitoral Alex Sandro Teixeira Cruz, também presente à audiência, foi que ambos usassem tanto o primeiro quanto o segundo nome na urna: Cleiton Salvaro e Clésio Salvaro. O ex-prefeito aceitou a ideia, mas o deputado estadual, não. "Além do fato de que ele (Cleiton Salvaro) tem mandato, nosso entendimento é que, mesmo que os dois estivessem na mesma condição, temos preferência porque protocolamos primeiro. A gente tem todas as súmulas do TSE a nosso favor", expõe a advogada Gabriela Shelp, que representa o deputado estadual.

Clésio Salvaro, porém, havia aceitado a proposta de usar os dois nomes. "Nós tínhamos aceitado a proposta feita pela juíza e pelo promotor, desde que o Cleiton também use e ninguém se beneficie do nome 'Salvaro', que é usado pelo Clésio desde 1988", relatou o advogado Alexandre Barcelos João, representante do ex-prefeito.

Clesio Salvaro versus Claiton Salvaro Brolessi

O nome completo do deputado estadual é Claiton Salvaro Brolessi, embora ele mesmo adote a grafia "Cleiton" para o primeiro nome e tenha usado o nome do meio, Salvaro, na campanha vitoriosa quando concorreu ao cargo de deputado estadual em 2012. O tucano, por outro lado, chama-se ClesioSalvaro - no pedido de registro não consta o acento de "Clésio", apesar de o ex-prefeito usá-lo nas redes sociais.

Agora, os dois lados devem se manifestar hoje, por meio dos advogados, sobre o motivo pelo qual acreditam ter o direito de utilizar o sobrenome Salvaro como nome da urna. Depois, o Ministério Público terá que se manifestar em até 48 horas para, por fim, a juíza decidir.