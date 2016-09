Cleiton ainda não manifesta apoio

Mayara Cardoso

Após sua renúncia e as informações de que apoiaria o primo Clésio Salvaro (PSDB), o ex-candidato Cleiton Salvaro (PSB) não manifestou ainda qualquer posicionamento oficial com relação a esse apoio. O dia de ontem foi reservado por ele para compromissos burocráticos para encerrar sua campanha e ainda a gravação dos últimos programas eleitorais gratuitos.

De acordo com o presidente do PSB, Paulo Conti, as lideranças estiveram reunidas resolvendo prioridades e conversando individualmente com os candidatos a vereadores sobre a renúncia. Quanto ao apoio a outra chapa, conforme Conti, o grupo ainda espera uma posição do ex-candidato e posteriormente o assunto será discutido. "Não sei se hoje, durante o fim de semana ou até na segunda-feira, mas vamos chamar todos juntos para uma conversa. Primeiro estamos resolvendo questões jurídicas", adiantou Conti.

Ainda na quarta-feira, a executiva do PSD, partido da ex-candidata a vice-prefeita, Tati Teixeira, se reuniu e decidiu declarar apoio ao candidato do PSDB, Clésio Salvaro.

Último pronunciamento

Nos programas que irão ao ar hoje, Cleiton reitera as colocações feitas no comunicado oficial enviado à imprensa na quarta-feira e faz ainda outras declarações de justificativa pela decisão tomada. Entre suas falas, o ex-candidato cita a necessidade de encarar a situa-ção de frente. "Para tomar decisões na vida, é preciso coragem. Para se expor, é preciso coragem. Para recuar, muito mais. Meu recuo, nosso recuo, é por Criciúma, é para Criciúma. Na vida, o homem deve saber a hora de avançar ou não", afirma o texto.

Ainda em seu pronunciamento, ele reforça o desejo de conquista da "paz para Criciúma", frase tão citada até então em seus materiais. "Construímos nossa campanha com um desejo das ruas. O desejo de paz para Criciúma. Esse desejo não acabou. Pelo contrário. Esse desejo está reforçado na coragem. Na coragem de quem recua em nome da paz, e não da guerra. Na certeza de que nossa cidade estará em boas mãos. Mãos responsáveis, mãos trabalhadoras, mãos comprometidas", completa a fala.

Outros partidos estudam apoio

Ao contrário do que era esperado para ontem, os demais partidos da coligação, PSB, PR, PRB, PSDC, PTC, PPS, PEN, PT do B, PMB, PSL e PRP, não manifestaram posicionamento oficial quanto ao apoio de outra chapa para o pleito. Um encontro desses partidos foi realizado no final da tarde de ontem, porém, conforme lideranças do PT do B, uma nova reunião com o ex-candidato Cleiton está sendo esperada para hoje para tratar desse assunto especificamente. Questões como a continuidade do apoio da assessoria jurídica da coligação, possíveis irregularidades com relação ao material de campanha em que a sigla e os ex-candidatos já estão estampados e outros detalhes foram citados no encontro de ontem, devem ser discutidas internamente e ainda questionadas à Justiça Eleitoral para que possam ser definidas os próximos encaminha-mentos.

Em reunião com o presidente estadual do PR, deputado Jorginho Mello, ontem em Florianópolis, o presidente da sigla em Criciúma, Nícola Martins, discutiu o assunto e deve trazer a pauta para um novo encontro ao meio-dia de hoje em Criciúma com a executiva do partido. No início da tarde ele deve comunicar oficialmente a decisão do grupo.