Ciro Gomes virá a Criciúma

Lucas Renan Domingos

Declarado pré-candidato à Presidência da República em 2018, Ciro Gomes, do PDT, estará em Criciúma na próxima sexta-feira. Ele irá ministrar palestra com o tema “Alternativas para a crise brasileira”.

O evento irá acontecer no auditório Ruy Hülse, na Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc). Conforme a coluna do jornalista Adelor Lessa, na edição desta segunda-feira do Jornal A Tribuna, a vinda de Ciro foi coordenada pelo deputado Rodrigo Minoto (PDT). O presidenciável também participára da reunião regional do partido.