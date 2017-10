Ciro Gomes faz duras críticas às reformas Trabalhista e Previdenciária

Francieli Oliveira

Em visita a Criciúma, onde proferiu a palestra “Alternativas para a crise brasileira”, o ex-governador do Ceará e presidenciável Ciro Gomes (PDT), falou sobre os principais assuntos em debate no momento. Se posicionou contra a maneira em que está sendo conduzido o processo das reformas Trabalhista e Previdenciária, fez duras críticas ao Congresso Nacional e ao presidente Michel Temer (PMDB). Também foi categórico ao afirmar que não entrará na disputa presidenciável como candidato a vice de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ciro Gomes é visto como uma alternativa às candidaturas de direita e também como possível destino dos votos de Lula, caso o petista não consiga concorrer ao pleito do próximo ano. “Acredito que o Lula após provar sua inocência, e torço muito para que isso aconteça, entenda que não poderá concorrer e faça esse anuncio. A candidatura de Lula seria péssima pra ele, que merece o respeito pelo bem que fez ao país, e pior ainda pro Brasil porque ninguém vai discutir o futuro, vai todo mundo ficar olhando pro passado, vai ser um ladrão pra cá, ladrão pra lá, um ódio e agressividade imensa e o país não terá a oportunidade de se reconciliar para os próximos anos e isso é que me preocupa, não estou dizendo se é bom ou ruim, justo ou injusto, estou apenas preocupado e esse é o sentido superior na minha militância que é a defesa do Brasil e do nosso povo”.

Para Ciro Gomes, sua candidatura está posta e mesmo que Lula permaneça no cenário eleitoral, ela não será retirada. Ao ser questionado da possibilidade de ser candidato a vice na chapa de Lula, a resposta foi direta “não”.

Reforma da Previdência não deve passar

Para Ciro Gomes, o Brasil precisa se atualizar e passar por reformas, mas não da maneira como aconteceu com as novas regras trabalhistas, que entram em vigor no próximo dia 11, e a da Previdência que será discutida no Congresso Nacional. “Acredito que a Reforma da Previdência não passa. Vão começar a recuar em alguns pontos como a idade mínima”, afirmou. “Qual país do mundo que obriga um professor a dar aula por 49 anos para poder se aposentar integralmente”, indagou Gomes.

Para ele também não se pode tratar de igual modo um trabalhador mineiro de Criciúma ou do semiárido nordestino como o trabalhador de ar-condicionado. “O Brasil não pode ter medo de se reformar, porém a pretexto disso estão retrocedendo a valores que estavam presos no século 19”, comparou.

Para ele, a Reforma Trabalhista irá gerar além da instabilidade política, uma instabilidade jurídica com as causas negadas nos tribunais a partir de 11 de novembro.

As críticas ao Governo de Michel Temer, ao qual chamou de golpe, não pararam por aí. “O Brasil foi primeiro país do mundo, que resolveu seus problemas com uma lei em apenas 30 dias de golpe se proibiu gastos em educação, saúde, infraestrutura por 20 anos. No ano que vem vamos ter hospitais federais fechando, vamos ter universidades fechando”, observou.

Advogado de profissão, Ciro Gomes trabalhou na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Questionado sobre o carvão produzido na região, Ciro explicou que a produção brasileira é foi se deteriorando aos poucos e é mais cara do que importar de países vizinhos. Para ele, um país precisa buscar competitividade.

Auditório lotado

A palestra proferida por Ciro Gomes foi organizada pelo deputado estadual Rodirgo Minotto (PDT). Durante roteiro pela cidade, que passou pelo Bairro da Juventude e Unesc, Ciro Gomes também foi acompanhado pelo ex-ministro Manoel Dias (PDT) e por demais lideranças da região Sul do Estado.

Na universidade, atendeu a imprensa e também esteve com a reitora Luciane Ceretta, que enfatizou a importância da instituição para Criciúma e Santa Catarina e ainda lembrou dos desafios de se fazer uma educação visando o bom profissional, mas principalmente a formação de cidadãos em um país em que há cortes financeiros para a área educacional.