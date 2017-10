Câmara de Siderópolis promove 3ª sessão do Projeto Mães na Câmara

Será realizada na próxima terça-feira, às 14 horas, na Câmara de Vereadores de Siderópolis, a terceira sessão do Projeto Mães na Câmara, que levará mães do município para vivenciar uma jornada no Poder Legislativo. Ontem, as integrantes da terceira sessão se reuniram para conhecer a sede da Câmara e o funcionamento dos trabalhos. O projeto, inédito no município, tem movimentado os Clubes de Mães e de Terceira Idade, e é composto por quatro sessões.

Na terceira sessão do Projeto Mães na Câmara, a função de presidente será exercida por Ana Maria Ferraro Rodrigues – do Grupo de Terceira Idade Da Paz (Bairro Rio Fiorita). A função de vice-presidente será exercida por Iponar Tasca Possenti – do Grupo de Terceira Idade Estrela do Oriente (Bairro Vila São Jorge). A primeira secretária será Luiza Bianchini De Silvestro – do Clube de Mães Recanto Verde (Bairro Rio Jordão Baixo). As demais mães participantes da terceira sessão do projeto são: Neide Frigo Nart – Clube de Mães Natividade (Bairro Alto Rio Maina), Elisa Maria Costa Garlini – Clube de Mães Novo Milênio (Centro), Jandira da Silva de Souza – Clube de Mães Liberdade (Bairro São João - Cohab), Octávia Possamai Della Damin – do Grupo de Terceira Idade Alegria (Centro), Marli Conceição Casagrande – Clube de Mães Santa Luzia (Bairro Santa Luzia), e Roselaine Moro – Clube de Mães Recanto da Natureza (Bairro Rio Jordão Alto).

Colaboração: Vanessa Nórdio / Assessoria de Imprensa Câmara de Vereadores de Siderópolis