Brezola reúne correligionários em comício

Mayara Cardoso

Há 16 dias das eleições, os candidatos a prefeitura pelo PT estiveram reunidos, ontem, no Clube dos Contabilistas para um grande comício. O encontro contou ainda com a participação dos dez candidatos do partido para a Câmara de Vereadores e do deputado estadual Padre Pedro Baldissera.

Recepcionados com animação, Fábio Brezola e Dr. Juliano mostraram boa expectativa com relação à campanha em meio ao cenário político da cidade. "Cada vez mais, com essa crise e instabilidade política em Criciúma, as pessoas estão gostando do nosso jeito de fazer campanha e das nossas propostas. Criciúma só perde com essas brigas. Nossa cidade não merece mais quatro anos desta forma. Por isso, vamos continuar neste ritmo, fazendo uma campanha limpa, sem agredir ninguém e pensando na cidade, deixando de lado os interesses pessoais", comentou Brezola em seu discurso aclamado pelo público.

Em suas palavras, os vereadores aproveitaram para citar a situação nacional oferecendo apoio a ex-presidente Dilma Rousseff e falando palavras de ordem contra o atual presidente Michel Temer.

De acordo com a coordenação da campanha, estiveram no evento aproximadamente 250 pessoas.