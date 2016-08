Brezola critica brigas entre os adversários e se diz preparado para assumir a Prefeitura

Renan Medeiros

Fábio Brezola (PT) foi o primeiro a participar da rodada de entrevistas com os cinco candidatos a prefeito de Criciúma da rádio Som Maior. Ele falou hoje, ao vivo, no programa Adelor Lessa, a partir das 7h30min. Todos eles serão ouvidos ao longo da semana, no mesmo horário, por 20 minutos. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio.

>> Confira aqui todos os dados dos candidatos a prefeito e a vereador

Adelor Lessa: Qual a diferença do ambiente, do clima, entre a candidatura deste ano e a da eleição suplementar de 2013?

Fábio Brezola: A diferença é que, neste momento, eu me sinto mais preparado para ser candidato. O clima da rua, a forma de fazer campanha, estamos fazendo muito parecida, sem agredir ninguém, muito propositiva, mostrando propostas e projetos, mas de forma muito mais intensa com muito mais preparação. Passei três anos e meio conversando com a sociedade, com as entidades, ouvindo as comunidades e a gente sente que tem mais experiência pra passar à população nos dias de hoje. Mas a formula é a mesma, não existe outra fórmula de fazer política da minha parte. É propositiva, é para frente, mostrar que a nossa cidade tem jeito, vive numa instabilidade politica muito forte, estamos perdendo muito por causa dessa estabilidade e a nossa ideia é apresentar um projeto eficiente, sincero, que leve criciúma novamente ao desenvolvimento.

Lessa: Em 2012 e 2013 o PT estava num ambiente, numa situação no país. Era um puxador de votos. Nesse momento o PT está numa situação completamente diferente. O PT te puxa para baixo?

Brezola: A gente não está percebendo isso nas ruas. Essa era uma preocupação minha, sem dúvida nenhuma, num primeiro momento. Mas a gente não está percebendo isso nas ruas. A eleição municipal é, de fato, municipalizada. As pessoas querem saber o que o prefeito vai fazer pra ter mais vagas nas creches, o que vai fazer pra que venham mais empresas na cidade, o que vai fazer para que as pessoas não fiquem seis meses, um ano, dois anos na fila pra fazer uma cirurgia. Essa é a ideia. Tem coisas que a gente tem gerência e coisas que a gente não tem. Na cidade de Criciúma, vamos apresentar projetos para a cidade de Criciúma. Então, não estou sentindo isso muito, não, Lessa. Tivemos um fim de semana, inclusive, com agenda muito intensa. Nosso material ficou pronto no final da semana passada. Estivemos no Distrito do Rio Maina, aceitação externamente boa e os números estão mostrando que, diante do que vem acontecendo, estamos crescendo muito nas pesquisas. Isso mostra que a população está se identificando com este nosso jeito de fazer política, com a sinceridade com que eu trato a política e a sinceridade com que trato a minha vida.

Renan Medeiros: Se o prefeito de Criciúma for do PT, nesse momento em que o PT está perdendo espaço no cenário nacional, não vai ficar mais difícil a articulação para buscar recursos?

Brezola: Não, Renan, eu acho que não. Penso assim: existem pessoas e pessoas. Graças a Deus, eu tenho bom relacionamento com todos os partidos e todas as lideranças partidárias em Criciúma. Mas isso não quer dizer que eu tenha compromisso com esses partidos. Acho que o bom prefeito é aquele que saiba se posicionar como prefeito, tencionar como prefeito, e não precisa dizer que é prefeito da cidade. Quando você precisa dizer o cargo que exerce é porque não está mais exercendo direito esse cargo. Eu tenho boa relação e é dessa forma que a gente quer administrar. Com uma relação boa com a Câmara de Vereadores, com os deputados estaduais, federais e com o Governo Federal, sem problema nenhum. Eu acho que essa é a ideia. O desafio do prefeito é exatamente esse.

Lessa: Saindo da tese e indo para a prática, o senhor já estudou os números da Prefeitura de Criciúma? A prefeitura tem um déficit a cada mês de mais ou menos R$ 5 milhões. Deve fechar o ano com déficit entre R$ 50 milhões e R$ 60 milhões. Como encaminhar os projetos que o senhor vem defendendo sem dinheiro, com a prefeitura operando no vermelho?

Brezola: Lessa, existem duas linhas de propostas muito bem definidas. Primeiro, são obras estruturantes, para as quais é necessário, sem dúvida alguma, um aporte. Por exemplo, quando a gente fala em mobilidade urbana, não dá mais pra falar que não tenha túneis, que não tenha passarelas, que não tenha a duplicação da Avenida Santos Dumont, que não tenha a abertura da Rua Araranguá. Porém tudo isso demanda dinheiro e demanda aporte do Governo Federal, e o momento é muito difícil para isso. Com arrecadação do Município hoje em Criciúma, mal dá para fazer o ‘feijão com arroz’, ou seja, pagar o funcionalismo. Agora, tem situações que podem ser resolvidas. Uma delas, por exemplo, se nós hoje rompermos o contrato com a Casan, entraria já, de imediato, quase R$ 1 milhão por mês, R$ 800 mil por mês na conta da Prefeitura. Isso é uma das coisas. Outra coisa interessante: um governo enxuto possibilita que você consiga administrar valores de uma forma diferente. Todo o arco de coligação, como está sendo feito pelos meus adversários, infelizmente, não deveria ser dessa forma. Quando são feitas essas coligações, já é um jogo amarrado. O partido tal vai emprestar o CNPJ, sendo que ele vai ter a Secretaria de Saúde, ele vai ter tantos cargos, o fornecedor do paver vem lá de Jaguaruna e não sei o quê, porque é do partido. Conosco não vai ter nada disso. Como somos chapa pura, é mais difícil, sem dúvida nenhuma, para ganhar a eleição por conta do número de vereadores e tudo isso, mas conseguimos ter a autonomia e a liberdade de ter uma administração enxuta, colocando pessoas competentes nos lugares certos. Quando você consegue ter uma administração enxuta você consegue, sim, buscar até mais recursos e ter a força da população ao seu lado para pressionar o Governo Federal e o Governo do Estado para buscar mais recursos.

Adelor: Você romperia o contrato com a Casan?

Brezola: Sem dúvida nenhuma. Essa seria uma das primeiras medidas da gente, acho um absurdo isso. Hoje a lei diz que pode ir até 100% e Criciúma foi ao limite de 100%. Ou seja, o cidadão que paga R$ 100 de água, ele tá pagando R$ 100 de esgoto, sendo que a topografia de Criciúma ela não tem essa necessidade. Nas maiores cidades do estado, por exemplo, Joinville, não é esse percentual, chega a 70%. Então são medidas como essa que a gente precisa ter a coragem a liberdade política. Porque muitas vezes, Lessa e Renan, o prefeito tem boa intenção, muitas vezes ele quer fazer o bem, mas amarras políticas não permitem. Eu sou o único candidato que se apresenta – não estou dizendo que sou o melhor ou o pior –, mas o único candidato que se coloca com posição com liberdade política para cumprir o que está prometendo sou eu. Porque eu não dependo do tio que é empresário, não dependo do vice-governador, não. Eu dependo de prestar para as pessoas todos os serviços. Quem vai fazer a avaliação e quem nós vamos respeitar é o cidadão.

Renan: O Tribunal de Contas do Estado já definiu que a forma como a educação infantil é terceirizada hoje para a Afasc é irregular. Como o senhor resolveria esse problema?

Brezola: Esse é um ponto que vamos levantar, inclusive, nesta semana. Nos últimos anos, as prefeituras e os prefeitos vêm recebendo uma série de interpelações judiciais por conta de coisas que foram mal resolvidas. Uma delas foi a situação da saúde, que acabou caindo no colo do prefeito, que houve várias demissões, vários médicos e enfermeiras, porque não teve prefeito que teve coragem lá atrás e que tomasse uma decisão. Eu quero fazer um alerta aqui: certamente o Ministério Público, é questão de tempo, vai colocar o dedo nesta ferida que se chama Afasc. Os professores da Afasc, hoje, estão lotados num órgão que não é a secretaria da educação. E eles estão sob a guarda de regras que são políticas. Então a ideia da gente é, gradativamente, a partir de janeiro do ano que vem, como a gente vai fazer, vamos estudar, se é por concurso, e deve ser via concurso, não tem outra forma, se existe alguma forma de os professores da Afasc ter um peso diferente, vamos consultar o MEC, se não tiver vai ter que ser via concurso, mas que gradativamente os professores da Afasc passem para a Secretaria da Educação. Porque hoje os professores da Afasc estão irregulares lá, estão ganhando um salário completamente fora do piso, que é pouco mais de R$ 1.900, lá eles pagam o que querem. E, na verdade, sofrem de um terrorismo político muito grande. A Afasc tem que ter o objetivo que a dona Zulma, lá atrás quando criou, teve, que é cuidar da parte social, e não fazer política. Educação é com a Secretaria de Educação. A nossa ideia é, gradativamente, passar os professores da Afasc para a Secretaria de Educação.

Lessa: Isso que ocorre hoje na Afasc é uma ilicitude para economizar recursos ou é uma ilicitude para fazer da Afasc um instrumento político-eleitoral?

Brezola: Eu acredito que é para fazer política, porque o orçamento da Afasc hoje é milionário, se você for analisar. E outra coisa: os professores têm uma série de regras que são políticas, não são regras do Ministério da Educação e da Secretaria de Educação. É como dizem na gíria: cada um no seu quadrado. Professor tem que ser ligado à Secretaria de Educação. Ponto. A Afasc tem que cuidar da parte social.

Renan: O senhor comentou mais cedo que as alianças políticas que estão fazendo os outros partidos dão margem para uma série de problemas, como indicações para cargos de confiança e escolha de fornecedores. Você acredita que, hoje, há fraude em licitações?

Brezola: A corrupção está instaurada em todos os governos, se a gente for analisar, infelizmente. Tem pessoas boas em todos os lugares e tem pessoas ruins. O que pode acontecer para que não haja fraudes? É um sistema que você sabe que pode ir daqui até ali. Por isso que estamos batendo na tecla... Existe hoje um departamento na Prefeitura de Criciúma que é a Controladoria. Um departamento. Esse departamento é ligado a um secretário e o controlador, a gente nem sabe quem é, nem quem faz parte da Controladoria, é pro forma. São números que são digitados lá no Portal da Transparência e são números que eles colocam aquilo que se quer. Resumindo: as contas da Prefeitura de Criciúma hoje são uma caixa preta. Você não tem uma total transparência em saber quantos cargos há, quanto é gasto, quem são os fornecedores, a forma como foi feita a negociação.

Lessa: O senhor tem informações sobre fraudes, desvios, ilicitudes nas licitações?

Brezola: Não tenho informações exatas sobre isso. A gente ouve falar muita coisa de fora. Eu não vou falar coisas que eu não sei. Poderia estar fazendo denúncias e seria irresponsável de falar. Agora, o Departamento de Controladoria que vamos criar terá status de secretaria, ligado diretamente ao Gabinete do Prefeito, e vamos saber exatamente como são feitas as negociações. Se a Prefeitura de Criciúma for comprar um clipe ou se for comprar um milhão, toda essa negociação o cidadão deve saber. Quem é o fornecedor, quanto foi pago, a forma como foi feita a negociação, como será pago isso. Acho que isso é o mínimo. A gente ouve muito falar em corrupção, mas parte do princípio de que a corrupção deve teve ter gerência onde elas estão. E o prefeito precisa tomar medidas mais severas, mais altivas quanto à corrupção.

Lessa: O Hospital Santa Catarina, Brezola, como fazê-lo funcionar sem dinheiro para operar o hospital a pleno?

Brezola: Lessa, não existe a mínima possibilidade de a Prefeitura, sozinha, abrir o Hospital Santa Catarina. Eu gostaria de dizer aqui que eu iria abrir o Hospital Santa Catarina. Mas, o que precisamos fazer? Primeiro, o Santa Catarina é um hospital que atende gente de toda a região. Então, nada mais justo que ele se torne um hospital regional. Que o Governo do Estado tenha a sensibilidade, a coragem e até o respeito com a cidade de Criciúma e região e transforme esses hospital num hospital regional. E o prefeito da maior cidade do Sul de Santa Catarina tem que ser o grande motivador a fazer isso. E nós vamos fazer isso. Vamos cobrar, vamos tencionar, se preciso for levar ônibus, cobrar do governador, do secretário de Saúde, nós vamos fazer isso. Porém, até que isso não aconteça, tem que se resolver, não podemos ficar com braços cruzados. Então, nós vamos formar uma parceria com a Unesc para transformar aquele hospital em um hospital-escola, onde todos os residentes, os estagiários dos cursos lá da área de saúde da Unesc farão estágio e residência dentro do Hospital Santa Catarina. Nós estamos disponibilizando para a Unesc a estrutura física e eles vão disponibilizar para a população a estrutura humana, o trabalho. Quer dizer, eles vão trabalhar de graça com uma série de profissionais em prol disso. É uma medida paliativa que vai funcionar. Até ser transformado em um hospital regional, nós vamos propor que não fique este elefante branco, que ontem (domingo) eu gravei um programa de televisão lá e chega a dar uma dor no coração da gente. Depreciando, equipamentos novos, de última geração estragando, lá parados. Eu tenho dito que existe a cidade que a gente tem, a cidade que a gente quer e a cidade que a gente pode. Então, eu não tenho como dizer o seguinte: vamos transformar num hospital regional. Eu não tenho poder para isso, mesmo sendo prefeito. Eu tenho poder para dizer o seguinte: nós vamos sentar com a Unesc e estabelecer uma parceria para que, enquanto isso não aconteça, a gente transforme aquele hospital em um grande hospital-escola.

Lessa: O que o governo Márcio Búrigo fez ou faz que você não faria?

Brezola: Lessa, eu gosto muito de falar de mim, eu não gosto muito de falar dos outros. Mas, assim, eu tenho um perfil mais próximo da população. Eu acho que, quem sabe... o Governo do Márcio tem uma equipe boa. Se for analisar os secretários, a equipe boa, até os profissionais que trabalham com ele, tem muita gente boa nesse governo. Se você for olhar, por exemplo, o intendente do Rio Maina, o Claison Olivo, está fazendo um trabalho bom, só que assim... A diferença é que o comandante não se mistura muitas vezes com o povo. O perfil do atual prefeito é um perfil diferenciado, ele tem dificuldade de diálogo com a população. Eu já tenho mais facilidade. Eu gosto de ouvir, de estar na comunidade, eu gosto de trocar ideias. Eu acho que dessa forma a gente vai construindo um governo popular.

Lessa: E o que o governo faz que o senhor continuará fazendo se for prefeito?

Brezola: Lessa, a gente percebe que existem muita diferenças entre governos e entre pessoas. O nosso governo será mais popular, mais participativo, vamos valorizar mais quem é daqui. Por exemplo, eu não consigo admitir que venha Isev lá não sei de onde, sendo que aqui nós temos Unesc, movimento sindical fortíssimo, associação comercial fortíssima... Quer dizer, eu sou muito mais bairrista que o atual governo, vamos dizer assim, eu valorizo o que é daqui da nossa cidade. Então é difícil dizer o que eu faria. Esse não é o parâmetro que eu vou utilizar, comparar esse com aquele. Eles estão fazendo isso, né? O ex-prefeito e o atual prefeito estão nessa briga de ego entre eles dizendo quem fez mais obras, quem buscou mais recursos. Eu vou dizer o que eu vou fazer, não vou comparar com o que foi feito. Eu acho que é exatamente por isso que a cidade parou, estagnou, as empresas não vêm pra cá, a autoestima da cidade está lá embaixo, por conta exatamente dessas comparações entre governos. Eu vou dizer o que eu vou fazer, não vou criticar o que já fizeram.

Renan: A pesquisa IPC divulgada na semana passada pela rádio Som Maior e pelo jornal A Tribuna mostrou que o teu desempenho varia bastante de uma região para outra de Criciúma. É o caso do Rio Maina, onde tem 9,7% das intenções de voto, e na Próspera, onde tem 1%. Por que há tanta diferença?

Brezola: É muito difícil de responder isso, Renan. Eu acho que intensifiquei bastante o meu trabalho pessoal de visita naquela região nos últimos três anos. Bastante mesmo. Mas a gente sabe que a Próspera sempre teve um movimento de esquerda muito forte, historicamente. Então agora, como estratégia, começamos a desenvolver um trabalho na região da Próspera, que é uma região muito rica, que nos dá um orgulho muito grande. Eu acho que o prefeito ele precisa administrar para a cidade toda. Eu gostaria de convidar todos os eleitores de Criciúma para serem fiscais dessas eleições. Que denunciem a compra dos votos, os favores, a gasolina. Esta eleição tem que ser limpa, e o primeiro passo é que o prefeito e os vereadores também provoquem uma eleição limpa. E, depois, convidar o criciumense para uma viagem rumo ao futuro, ao desenvolvimento, deixando para trás as brigas, do ex-prefeito com o atual prefeito, que acabou com a nossa cidade; deixar para trás as briga familiar. Hoje estão brigando até pelo sobrenome. Quem é o sobrenome tal, qual é o sobrenome tal. Gente, eu acho que não é por aí. A gente tem que andar é para frente. Essa brigaçada toda está fazendo com que a nossa cidade pare e com que as pessoas fiquem seis meses, um ano, às vezes, para fazer uma cirurgia, não tem vagas nas creches. Então essa é a minha forma de administrar e viver a vida. É para frente. Eu não fico olhando para trás.

Lessa: O senhor já tem informação de candidato que está usando desses subterfúrgios, gasolina, enfim, formas de corrupção eleitoral?

Brezola: Lessa, isso sempre acontece. A gente não vai aqui tapar o sol com a peneira. E é só olhar para o volume dos programas de televisão. O nosso é extremamente simples porque hoje a lei diz que o empresário não pode mais doar dinheiro para campanha, e a gente está seguindo rigorosamente a lei. Então você vê pelo volume, pelo programa de televisão. Que a Justiça Eleitoral fique muito atenta a isso. O Brasil todo fez um movimento muito grande para que houvesse a Lei da Ficha Limpa, então que valha para todos.

Lessa: Qual será a marca do teu governo? O que é prioridade para Criciúma?

Brezola: Investir nas pessoas, Lessa, não tem outra forma. Eu gostaria de dizer que vamos abrir túneis entre a Centenário, mas é necessário investir nas pessoas e aumentar a autoestima da nossa cidade. Criciúma é uma cidade forte, gente. Nós vivemos numa cidade boa, forte, bem colocada geograficamente, temos a segunda maior escola da América Latina aqui que é a Satc, temos o Instituto Federal, temos empresas, estamos entre a praia e a serra, é necessária a autoestima. Não podemos deixar que pessoas, por vaidade pessoal, estejam acabando com a cidade.

Lessa: Considerações finais.

Brezola: Eu gostaria de agradecer, Lessa, a você e ao Renan, a toda a rádio Som Maior e equipe. Eu gostaria de agradecer ao meu vice, dar os parabéns para ele pelo desempenho. Estou extremamente satisfeito. O doutor Juliano é um homem do bem, sério, um médico que foi estrategicamente escolhido como candidato a vice-prefeito para ter essa simbologia de como vamos investir na saúde em Criciúma.