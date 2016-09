Afirmando ter sido "apunhalada pelas costas", Tati Teixeira lamenta desistência

Mayara Cardoso

Deixando claro o sentimento de tristeza e decepção, após a decisão de Cleiton Salvaro (PSB), anunciada ontem, de desistir da candidatura a prefeitura pela coligação Paz Por Criciúma, a ex-candidata a vice-prefeita Tati Teixeira (PSD) lamentou a situação e pediu respeito ao seu momento de dor. Tati não manifestou apoio a nenhuma das outras chapas e afirmou que deve analisar criteriosamente a situação para que decida com responsabilidade sobre seu apoio. Os rumores de que ela não teria participado da decisão de retirar a candidatura, sendo apenas informada posteriormente, foram confirmados pela vereadora, que disse ter ficado "sem chão" e ter sido "apunhalada pelas costas".

De acordo com a ex-candidata, uma ligação de Cleiton no meio da tarde de quarta-feira foi a confirmação de que o trabalho de campanha teria chego ao fim. "Ele me retornou minhas ligações informando a decisão de que havia tomado dando alguns breves argumentos e dizendo que tinha certeza do que estava fazendo", disse ela, completando com a informação de que um dos argumentos apresentados seria de que "o parceiro dele neste momento tem uma grande força", sendo Clésio Salvaro (PSDB) o parceiro citado.

Por ter sido vencido o prazo legal para mudança nas chapas no dia 12 de setembro, a vereadora não poderá mais se transferir para a candidatura de prefeita, porém, garante que este certamente seria seu desejo caso houvesse possibilidade. "Agora cabe a mim seguir na caminhada como cidadã e auxiliar dentro das possibilidades os compromissos que tenho com a coligação proporcional ao que esta-beleci", declarou.

Conforme Tati, desde o início do processo eleitoral algumas oportunidades foram apresentadas para formar chapas como vice e até como prefeita. Porém, de acordo com ela, foram respeitadas as instâncias partidárias e a decisão da maioria, firmando a composição com o PSB e outros dez partidos. "Desde o dia em que foi oficializada a coligação eu fiz minha parte. Dediquei-me integralmente ao projeto. O que eu pego para fazer, eu faço com dedicação e empenho. Agora, acho que fui pura demais", afirmou.

Possibilidade de saída da chapa

Surpreendendo com um importante fato novo, Tati informou ainda que na última segunda-feira chegou a protocolar em cartório uma carta de desistência, retirando seu nome como candidata a vice-prefeita. A decisão, de acordo com ela, havia sido pensada por conta de encaminhamentos que não eram de seu agrado na condução da campanha, porém não foi concretizada por uma esperança de que o rumo melhorasse e de que seguissem "leais à caminhada". "Por algumas vezes cheguei a questioná-los se eles queriam mesmo ganhar essa eleição. Se esse era o objetivo principal. Me mantive no projeto porque não sou de desistir antes do fim e por realmente ser uma pessoa esperançosa em que as coisas se resolvem no momento certo", disse.

Quanto à possibilidade cogitada de a situação ter sido premeditada pela família, Tati é enfática ao afirmar que acha "impossível que as pessoas realmente tenham essa capacidade", destacando que prefere não acreditar nessa hipótese.

Deixando inúmeros agradecimentos pelo apoio recebido ao longo da jornada e informando que ainda não sabe qual rumo político tomar, Tati encerrou ainda destacando que deixa a campanha tranquila por saber que continua fiel aos seus valores e é assim que pretende se manter.