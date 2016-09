“A cidade precisa de um prefeito de verdade”

Renan Medeiros

Fábio Brezola (PT) foi o primeiro entrevistado na segunda rodada de entrevistas individuais com os candidatos a prefeito de Criciúma na rádio Som Maior. As entrevistas vão ao ar ao longo desta semana no programa Adelor Lessa, a partir das 7h30min.

Adelor Lessa: Inevitável perguntar já de início: teve festa ontem (domingo) no teu comitê de campanha pelo parecer do procurador do Ministério Público?

Fábio Brezola: Não, de forma nenhuma. Primeiro, eu gostaria de dizer que não tenho nada a ver com essa cassação, não entrei com processo para cassar ninguém. A gente optou por fazer uma campanha limpa, uma campanha para frente, uma campanha propositiva. Referente a esse assunto, é inegável que o candidato citado reúne as condições políticas para ser candidato. Porém o Ministério Público está dizendo que ele não reúne as condições legais para ser candidato. Isso é problema deles. Eu continuo, tenho pouco tempo e no pouco tempo a gente prefere falar da gente, o que a gente vai fazer para melhorar a vida das pessoas, a policlínica da terceira idade, a abertura dos postos até 22h, e deixar que eles resolvam esses problemas deles. Volto a dizer: não tenho absolutamente nada a ver com esse processo, não entrei para cassar ninguém, não movimentamos uma palha. E não é motivo para festa porque eu estou pensando na nossa candidatura, no nosso projeto.

Lessa: E a renúncia do Cleiton Salvaro semana passada? Que leitura o senhor faz sobre isso?

Brezola: Eu disse na outra entrevista que as pessoas não são mais bobas, o eleitor está muito atento, depois que aconteceu a renúncia, muitas coisas a gente ouviu falar, sobre que já estava marcado, enfim... Eu acho que para ser candidato a prefeito de Criciúma, Lessa, a pessoa precisa estar preparada para ser candidato. Precisa ter estrutura emocional, precisa ter estrutura política e, sobretudo, estar focada. Não é brincadeira ser candidato a prefeito de Criciúma. E não pode ser tratado como brincadeira. Então eu acho que esta depuração está sendo positiva para a cidade, porque a cidade está vendo, de fato, quem se preparou e quem quer ser prefeito, quem tem legitimidade para ser o prefeito de Criciúma. Mas eu volto a dizer. A gente tem boas propostas, bons projetos e eu não vou ficar gastando meu tempo para falar dos outros. Eu vou falar daquilo que a gente quer fazer para melhorar a vida das pessoas.

Lessa: Numa possibilidade, sem querer antecipar decisões, de o Clésio Salvaro seja inelegível e afastado da eleição. O senhor vai num confronto com Márcio Búrigo. Como seria esse confronto?

Brezola: Continuar do mesmo jeito que a gente está fazendo. Eu acho que existe a cidade que a gente tem, existe a cidade que a gente quer, mas existe a cidade que a gente pode. Nós estamos mostrando desde o início que a cidade que a gente quer não necessariamente é a cidade que a gente pode. Nossa forma de administrar, nossa forma de governar é diferente do Márcio Búrigo. Eu não estou falando mal ou falando bem. Ele tem um jeito de administrar e nós estamos mostrando outro jeito.

Lessa: Qual a diferença?

Brezola: Nós fizemos uma política mais próxima da população, a gente ouve mais, a gente discute mais. Ontem, por exemplo, eu estava no loteamento Eliza II, no Bairro São Sebastião. Só para você ter uma ideia do que acontece na cidade de Criciúma, muitas cidades nem sabem onde fica, certamente. E esse loteamento está lá na prefeitura cadastrado como se o bairro fosse todo pavimentado. Não tem nenhuma pavimentação. As pessoas pagam o IPTU, inclusive, por conta disso. De repente, o prefeito nem saiba disso. Então é necessário sair do gabinete, é necessário ir para a rua, conversar com as pessoas. Essa é a diferença. A ideia é apresentar um projeto mais próximo das pessoas, um projeto popular que contemple todos. Eu acho que essa insegurança política que se instalou nesses últimos anos está aterrorizando a nossa cidade e, se eu for prefeito, não vai ter nada disso. Eu reúno todas as condições legais para ser candidato e não terei problema nenhum na Justiça para cassar a nossa candidatura. Isso já nos dá legitimidade e tranquilidade para as pessoas votarem na gente.

Renan Medeiros: Candidato, o senhor já tem em mente quem seria a equipe do seu governo, quem seriam os secretários?

Brezola: Renan, a gente tem dito o seguinte: nós vamos buscar os melhores quadros para os melhores cargos. Essa é a ideia. Nós não temos compromisso com erro, nós temos compromisso com melhorar a cidade. A ideia é colocar pessoas extremamente eficientes em cargos extremamente eficientes. Pessoas, especificamente, não tem como dizer. Nós vamos buscar, inclusive, num debate com a sociedade quem são as pessoas que vão ocupar cargos. O mais importante é que a gente tem a isenção política para escolher essas pessoas, e a gente tem essa isenção política. Nós estamos hoje na situação de chapa pura. A chapa pura permite que a gente possa fazer essa escolha de pessoas competentes sem amarras políticas. Não vai ter padrinho, não vai ter político dizendo que vai ficar com a secretaria tal. Não vai ter vice-governador, não vai ter ninguém dizendo o que a gente terá que fazer. Isso dá uma tranquilidade, escolhendo as pessoas mais competentes para os melhores quadros.

Renan: O senhor fala no seu plano de governo sobre a Controladoria-Geral do Município. É uma das teclas em que o senhor bate bastante. Como seria a atuação dessa Controladoria?

Brezola: Hoje existe um departamento de Controladoria, de Ouvidoria, dentro da prefeitura. Mas é um departamento. Um departamento que fica ligado a uma secretaria. Então, por exemplo, o controlador precisa marcar uma agenda para falar com o secretário, para falar com o prefeito. Vai ser diferente. A Controladoria que nós estamos estabelecendo será uma ligação direta com o prefeito e todas as contas, tudo o que mexer com dinheiro da prefeitura nós queremos saber exatamente como funciona. O que foi pago, a forma como foi pago, como será pago, como serão feitas as licitações, ou seja, vai ser feita uma estrutura forte para que as pessoas saibam que, se comprar um clipe ou se comprar um milhão, como foi feita essa negociação. A gente sabe que a corrupção está instaurada em todos os governos. A gente vai enfrentar com muita força para não haja. No nosso governo não vai haver. Por isso nós estamos implementando o setor de Controladoria.

Lessa: Brezola, dois universos distintos. Um universo é sem o Clésio, a possibilidade de o Clésio ser inelegível. O TRE vai decidir. Um outro universo é: o Clésio ser elegível, liberado para disputar a eleição. Pegando como parâmetro a última pesquisa do IPC, o Clésio tem mais de 64% das intenções de voto, o Márcio iria a 14%, e o Brezola estava ali na faixa dos 4%. Nessa faixa, o PT teria uma votação pífia e correria o risco de não eleger sequer um vereador. Como o senhor avalia isso?

Brezola: Lessa, a nossa campanha tem uma particularidade. Foi assim na última eleição. Os institutos demoram um pouco para pegar o nosso lado. Não estou falando que o instituto está errado, não é nada disso. A nossa campanha tem essa característica. Tem candidatos que são cavalos paraguaios. Arranca a milhão, mas vai desidratando. A nossa campanha tem característica de, no fim, ser mais forte. A gente percebe isso na rua. Aonde a gente vai, percebe. Eu não tenho dúvida nenhuma de que, nessa última semana, a nossa campanha já subiu bastante. Eu acredito que nós estamos muito próximos ou empatados com o Márcio Búrigo neste momento, mas não fizemos nada de estratégia diferente. A nossa estratégia é fazer política com sinceridade, com verdade e mostrar para as pessoas o que a gente quer fazer. Quanto ao fenômeno do Clésio, a gente sabe que ele tem essas condições políticas fortes.

Lessa: Por que ele continua tão forte?

Brezola: Não sei, acho que é a pessoa dele, ele tem um jeito diferente. Se você for falar em termos de obras, especificamente, as pessoas não lembram muito do que ele fez. Mas a figura dele é assim, a gente percebe aonde a gente vai que ele tem esse jeito diferente que as pessoas acabam gostando.

Lessa: E por que o Márcio é tão fraco?

Brezola: Eu acho que é o perfil também, da mesma forma. Um perfil um pouco distante das pessoas. Você faz umas perguntas difíceis, Lessa, falar de pessoas. Mas eu prefiro falar de mim, eu estou fazendo uma campanha para frente, uma campanha propositiva. Isso as pessoas estão gostando, as pessoas estão vendo que essa sinceridade do jeito de a gente fazer política, mostrando a verdade, mostrando que a gente tem projetos e não entrando em brigas, que este é ficha suja, que este é ladrão, não tem nada disso. Nós estamos desde o início com essa postura e vamos terminar assim. Eu quero dizer uma coisa com muita tranquilidade. Eu estou me preparando para ser prefeito de Criciúma, eu quero ser prefeito de Criciúma. Mas eu quero entrar pela porta da frente. Quero entrar pela porta da frente com as mãos limpas, administrar por quatro anos, e sair pela porta da frente com as mãos limpas. Por isso decidimos não fazer campanha falando mal desse, não entrando com processo contra o outro. Nós vamos fazer o nosso. E a população vai decidir quem, daqueles que restam, é o mais preparado para ser prefeito de Criciúma.

Lessa: O senhor faz um estilo muito próximo na campanha, principalmente na televisão. No último material teu que foi ao ar, tu estás de moto, tu te mostras o Brezola motociclista numa proposta de pavimentação. Como tu trabalhas isso junto à equipe de campanha? É o Brezola, de fato, que está ali?

Brezola: A nossa campanha não tem nada de marketing, até porque é pouco tempo e pouca estrutura, então nós não temos recursos de marketing. Nossa campanha não tem drone, não tem grua, não tem nada disso. É uma câmera que me acompanha e a gente vai fazendo o trabalho. Quanto à moto, é uma coisa interessante. Nós mostramos naquele programa dois projetos.

Lessa: O senhor tem moto?

Brezola: Eu já tive moto, muitos anos. A minha primeira moto eu comprei – não ganhei, comprei – com 15 anos de idade. E, por muitos anos, fiz trilha, andei no mato e tal. Agora, com quarenta e poucos anos a gente não consegue mais, mas é uma paixão. Mas ali, naquele programa especificamente, Lessa, nós contemplamos dois públicos que precisam ser contemplados. Primeiro são os profissionais que trabalham com moto. Hoje, em São Paulo, por exemplo, o sindicato que reúne maior número de associados é o motoboy, e não mais o de metalúrgicos. É uma realidade hoje, então a gente precisa estabelecer políticas públicas para que esses profissionais sejam reconhecidos. Mas, também, moto é paixão. A gente sabe que Criciúma tem essa característica. Começou lá atrás com Motomix, tem espaços específicos para motociclistas e a gente aproveitou para fazer um programa dinâmico e tal, e, já que a gente gosta, já sair andando com a moto e todo mundo gostou. Algumas pessoas perguntam se é dublê, mas não, era eu mesmo quem estava pilotando. Até eu sou um pouco mais rápido, mas a edição cortou.

Renan: Caso o TRE indefira o registro de candidatura do Clésio, muda o foco da tua campanha?

Brezola: Absolutamente não, Renan. Não é motivo para festa. É como eu disse, cada um vai defender o seu quinhão, e meu é defender o que as pessoas precisam. Eu não entro em batalha jurídica, eu acho que nós temos muitos projetos interessantes. Por exemplo, a policlínica da terceira idade é uma coisa que nós começamos e eu estou convicto que isso vai ajudar muito a melhorar a vida das pessoas. A abertura dos postos de saúde até as 22h e outra coisa interessante que nós colocamos e as pessoas estão se identificando é a criação do centro de castração. A gente sabe que os animais de rua, hoje, estão se tornando um problema de saúde público. Tem muito cachorro na rua e precisa ser feito alguma coisa. Nesse fim de semana nós nos reunimos, inclusive, com representantes das ONGs dessa área e estamos propondo a criação do centro de castração municipal. Hoje são mais de 5 mil cachorros na rua. Aí você pode perguntar o seguinte: com tanto problema, saúde, segurança, educação, você vai pensar em castração? Eu acho que os pilares são esses. Nós vamos trabalhar, sim, a saúde, a educação em tempo integral, melhorar a segurança, já propomos a criação da Secretaria de Segurança. Mas a cidade não pode se resumir a só isso. A cidade tem que voltar a respirar, tem que arejar. Eu vejo a cidade de Criciúma como aquela casa da praia que passa um ano, muitas vezes, dez meses, fechada e que a gente precisa ir lá e abrir e arejar, entrar novos ares, enfim, entrar uma energia positiva. É isso que a gente quer fazer.

Lessa: O senhor falou na Secretaria de Segurança Pública. Esse projeto foi apresentado pelo prefeito Márcio foi à Câmara algumas vezes e não foi aprovado. Foi um erro da Câmara ou o projeto foi errado?

Brezola: Eu acho que mal encaminhado, e não estou falando mal do prefeito. Como tudo na vida, nada vai goela abaixo. Ninguém aceita nada. Os vereadores têm representatividade, são lideranças. Para uma liderança, ninguém impõe. Você conquista. E um prefeito que precisa dizer o cargo que ele ocupa é porque já não está ocupando o cargo direito. Acho que foi mal apresentado e a gente tem outra concepção daquela Secretaria de Segurança que ele está apresentando.

Lessa: Qual a diferença da sua Secretaria para a do Márcio?

Brezola: A gente tem que trabalhar duas coisas. Primeiro, a parte ostensiva. Nós precisamos trabalhar a Guarda, criar um estatuto próprio, que ali exista plano de cargos e salários, que ali exista um aperfeiçoamento e que as pessoas entrem na Guarda Municipal e saibam que podem ir daqui até ali. É uma segurança para eles e para a gente também. Depois, tem a parte preventiva que nós precisamos estar nos bairros mais vulneráveis com políticas públicas, levar aulas de teatro, levar aulas de dança, levar esporte. Quer dizer, já existe uma expertise muito grande na cidade de Criciúma no Bairro da Juventude, por exemplo. Da Abadeus, por exemplo. Essa estrutura já está montada. O que a gente tem que fazer é levar para os bairros. Porque, veja bem, se a Prefeitura não ajudar a intervir nisso, o traficante vai fazer. O pai e a mãe, muitas vezes, não têm condições. Se eles precisam sair de manhã para trabalhar e não tem onde deixar os filhos, os filhos vão para as ruas. Inevitavelmente, vão para o crime. O Poder Público tem essa função. Primeiro, a parte ostensiva, sabendo que a obrigação da segurança é da Polícia Civil e Polícia Militar. Não queremos concorrer, bem pelo contrário. A ideia da Secretaria é auxiliá-los. Agora, a parte preventiva é a que vai dar uma maior potencialidade. São políticas públicas para melhorar a segurança lá nos locais mais vulneráveis.

Renan: Qual seria o orçamento para a Secretaria de Segurança e de onde viriam esses recursos?

Brezola: Eu vejo, Renan, uma secretaria muito enxuta. Porque ela se trata de uma secretaria de articulação do que qualquer outra coisa. Nós estamos falando de estruturas que já existem, não vamos criar uma nova Guarda Municipal. A Guarda Municipal já está lá com seus cargos, suas despesas. O que precisa é um secretário de Segurança que entenda da área e faça essa articulação com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e com a comunidade.

Lessa: O senhor já tem o nome?

Brezola: Ainda não, Lessa. Tem que ser uma pessoa extremamente técnica, uma pessoa que faça o diálogo com os conselhos de segurança, com a OAB, com a Acic, enfim, com todas as entidades organizadas da cidade. Em Criciúma, tudo será mais difícil. É uma cidade polo. Da mesma forma como o trânsito é mais difícil, a saúde é mais difícil, porque vem muita gente de fora, a segurança também. Eu sei que muita gente pode considerar como gasto, mas não é. A Secretaria de Segurança vai ajudar e bastante. Nós vivemos numa cidade em que a insegurança está muito grande. Hoje não é só lá no bairro que tem problema. Não é, não. Aqui no Centro e em todos os cantos da cidade a gente vê que as pessoas estão clamando por mais segurança. A gente precisa entrar com mais força nessa área.

Lessa: Brezola, muitas perguntas dos ouvintes, muitos comentários no whatsapp sobre a sua filiação ao PT, dizendo que se o Brezola não estivesse no PT, estaria melhor, que o PT é um fardo, puxa o Brezola para baixo. O senhor, até pelo sobrenome, começou no PDT e, depois, passou para o PT. O Brezola, hoje, entende que se estivesse no PDT estaria melhor na sua condição política, sem o fardo do PT? O Brezola pensa em deixar o PT?

Brezola: Uma vez, Lessa, foi perguntado ao Pedro Simon, senador lá do Rio Grande do Sul sobre isso. Teve um problema de corrupção lá no MDB. Perguntaram o que ele dizia sobre o partido, que o partido dele teve muitos problemas. Ele respondeu dessa forma: ‘nem mesmo as flores têm a mesma sorte; umas nasceram para enfeitar a vida, outras nasceram para enfeitar a morte’. Ou seja, flor é flor. Pode ser um buquê para a esposa, para a mãe, mas pode ser uma coroa de flores no velório. O que quero dizer com isso? Onde há pessoas, tem coisa boa e coisa ruim. No meu partido, houve muitos avanços, não dá para negar, houve muitos avanços, desde lá de 2002, quando o Lula se elegeu. Agora, houve coisas erradas, mas me mostre qual é o partido que é ideal. Qual é o correto? As pessoas precisam votar neste ano sem preconceito. Vote no melhor projeto, naquele projeto que você acha que vai melhorar a vida das pessoas. Porque, se nós formos encontrar um partido ideal, não vamos encontrar. Não vai existir. Eu tive – estou sendo aqui muito sincero – vários pedidos, acredito que você saiba disso, para trocar de partido antes da eleição. No dia, inclusive, que podia ser trocado, teve um líder partidário que às cinco, seis horas, no limite, dizia que tu tinha que mudar. Mas eu quero mostrar para as pessoas que no partido em que eu estou, nunca estive envolvido com nenhuma falcatrua. E tem gente séria no partido em que eu estou também. Essa é a ideia, que as pessoas votem no projeto e vão assistindo o nosso programa, vendo a nossa sinceridade, vendo a nossa postura. Eu acho que não é o partido que vai decidir. O que vai decidir é ter um prefeito que tenha legitimidade para ser prefeito de Criciúma e que queira, de fato, ajudar a vida das pessoas.

Lessa: É claro que todas essas ações são importantes para a manutenção da cidade, criar melhores condições. Mas o que, num governo do Brezola, o que faria, que obra seria tão importante para a cidade dar um upgrade?

Brezola: Primeira coisa é investir nas pessoas. Precisa voltar a autoestima da nossa cidade. Essa instabilidade política e jurídica que se estabeleceu nos últimos oito anos fez com que a nossa autoestima baixasse. As empresas não vêm mais para Criciúma, elas estão quebrando. Os profissionais estão saindo daqui para ir trabalhar lá no Rio Grande do Sul. Então a cidade precisa ter um prefeito de verdade. É isso o que eu quero ser. Um prefeito de verdade. Que não tenha chefe, que não tenha a prefeitura colocada no colo dele. A gente vai prestar conta daquilo que a gente vai fazer para o senhor e para a senhora que está nos ouvindo agora. Nada mais justo, porque é o senhor e a senhora que são chefes do prefeito, vocês que pagam os impostos.