Zé do Mato será homenageado através do CD “Facho de Luz”

Denise Possebon

O trabalho de Valdenir Zanette, dedicado à música e ao canto coral, será relembrado em grande estilo na noite de hoje. O Coral Espírita Valdenir Zanette lança às 20h, no Teatro Elias Angeloni, o CD “Facho de Luz”, que traz em três de suas 10 faixas arranjos do coralista, maestro, radialista e professor. Conhecido popularmente como Zé do Mato, o profissional será homenageado no decorrer do evento, que contará com a participação de outros corais da região, que foram regidos por Zanette.

Entre eles estarão o Coral Pelegrinos da Montanha, de Nova Veneza, e a Associação de Corais de Criciúma. Conforme o membro do Coral Espírita, Cidno Rego, o evento ainda contará com a apresentação final do Coral de Içara. “Como forma de homenagem, cada um dos corais irá apresentar três músicas cada, com arranjos feitos por ele. Valdenir foi um dos idealizadores do Festival de Corais, que é um de seus legados, além de ser uma pessoa muito ligada às artes e cultura”, enfatiza.

Zé do Mato foi o fundador da Associação de Espírita de Criciúma, no ano de 1965, o que fez dele um dos maiores incentivadores do canto coral de toda a região carbonífera. Enquanto profissional, Zanette também participou do grupo coralista do Bairro da Juventude. O projeto que agora será materializado através do CD “Facho de Luz” foi interrompido pelo falecimento de Zé do Mato, em outubro de 2007, quando ele tinha 65 anos.

“Para um coral espírita, materializar um desejo, uma proposta de trabalho deixada em vida por seu idealizador, é uma conquista inigualável. Estamos muito contentes, entusiasmados e esperamos lotar o teatro”, fala o presidente do coral, o João Luiz Virtuoso. Para os interessados, o ingresso para o espetáculo do lançamento de hoje será um quilo de alimento não perecível.

Mais sobre o projeto

O Coral Espírita Valdenir Zanette está desenvolvendo o álbum musical “Facho de Luz” há cerca de um ano. As músicas, gravadas em estúdio de Urussanga, são todas conhecidas e voltadas à doutrina espírita, sendo que uma das faixas, que leva o nome do CD, é de autoria de uma das coralistas do grupo. “A música foi feita justamente por incentivo de Valdenir Zanette, porque já conhecia o potencial dela”, explica Cidno Rego. A ideia de criar o CD partiu da vontade de tornar o canto espiritual disponível em faixas musicais para o maior número de pessoas.

“Sempre íamos até a casa espírita onde cantávamos e harmonizávamos. As pessoas começaram a nos pedir uma forma de deixar os cantos disponíveis para quando não estivéssemos presentes”. O Coral Espírita conta com 33 membros de Criciúma, Içara e Morro da Fumaça, sendo que nem todos são adeptos da doutrina espírita.