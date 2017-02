Votação de funcionários do HSJ poderá definir por greve na insituição

Denise Possebon

Após o Hospital São José (HSJ) apresentar uma proposta de pagamento de salários aos funcionários da entidade, na segunda-feira os trabalhadores irão votar pela aprovação ou rejeição das condições oferecidas. Se os colaboradores não aceitarem o que foi negociado, a greve estará mais uma vez deflagrada na instituição. A proposta do HSJ consiste no repasse de 75% dos valores referentes à janeiro ainda na segunda-feira e os 25% restantes até o dia 20 deste mês.

Essas formas de pagamento foram apresentadas em reunião realizada entre a direção e o Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Criciúma e Região (Sindisaúde) na tarde de sexta-feira, à pedido dos próprios membros do hospital. Para definir esta situação, os funcionários deverão votar pela aprovação ou não da proposta. As urnas ficarão disponíveis na entidade, para todos os trabalhadores, entre 6h e 19h30 de segunda-feira.

“A nossa posição foi consultar a categoria. Se eles aceitarem, a greve é prontamente descartada. Caso contrário, ainda iremos avaliar se irá iniciar na terça-feira ou em outro dia, dentro de 72h”, esclarece Cléber. A situação financeira do hospital se agrava porque, devido a direção, o contrato com a Prefeitura de Criciúma não foi renovado. Por isso, os valores de procedimentos excedentes, realizados no HSJ, não estão sendo pagos, nem pelo município e nem através de incentivos do Governo do Estado.

Situação requer empréstimo

Se comprometendo com 75% dos salários, a diretora do hospital, Irmã Líbera Mezzari, afirma que este repasse só será possível através de empréstimo feito recentemente pela instituição. Os pagamentos sairão um dia antes do quinto dia útil do mês, que será na terça-feira. Os valores que viriam para cobrir os 25% dos salários, até o dia 20, serão oriundos de repasse feito mensalmente pelo Ministério da Saúde, no montante de R$ 5,5 milhões. Os recursos sempre são encaminhados ao hospital pelo Governo do Estado.

“Eu tenho impressão de que os trabalhadores irão acolher a nossa proposta. Mas, só teremos esta certeza segunda-feira a noite. A situação está muito difícil”. A assinatura de um novo contrato está dependendo de uma resposta favorável do Estado, que solicitou recentemente ao HSJ um estudo de reduções de custos para avaliar o que pode contratualizar com a entidade. De qualquer forma, o prefeito Clésio Salvaro se reunirá com o secretário de Estado da Saúde, Vicente Caropreso, na terça-feira para tratar deste assunto.

Este encontro é motivo de esperanças para a direção do hospital. “Esperamos que o Salvaro consiga ao menos alguma coisa com o secretário para que possamos caminhar mais um mês ou dois (sem o contrato)”, diz.