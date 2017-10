Vocação para transformar: os heróis da educação

Bárbara Barbosa

“Se eu pudesse voltar e escolher outra profissão optaria novamente por ser professora. São muitos desafios, mas vale a pena”. É com esta frase que Solange Schneider, professora há mais de 21 anos, resume seu amor pela profissão. Contudo, quem olha de fora não imagina a força emocional e propósito que esses profissionais têm de construir diariamente para manterem a missão. “Já fui empurrada na saída da escola, já fui agredidos verbalmente e vejo casos assim todos os dias. Já presenciei professor sangrando depois de ser agredido por aluno. Mesmo assim eu continuo na luta”, complementa a Simone da Silva, professora da Escola Municipal Adolfo Back.

Movidas pelo compromisso de transformar a sociedade por meio da educação, essas professoras se tornam verdadeiras heroínas quando entram em sala de aula decididas a mudar o caráter e ensinar valores, especialmente a alunos de risco. “Ser professor é, sobretudo, amar o próximo, é uma vontade gigante de transformação, é buscar proteger a sociedade tentando diariamente dar valores a essas crianças para que elas não se tornem um risco a sociedade. Muito mais que isso, queremos que elas também nos ajudem a construir uma sociedade boa e tranquila de se viver”, arremata Solange.

Exemplos que motivam

Apesar de todos os desafios, em determinados momentos os esforços das profissionais saltam aos olhos e são os maiores responsáveis pela motivação de seguirem com a vocação. “É a mudança que nos move. Teve um desses alunos que era de risco e veio aqui este ano nos visitar e agradecer por tudo que fizemos. Ele chegou a ser preso e viu que não queria mais aquela vida. A todo o momento, ele falava que devia ter escutado a gente, mas que tinha voltado a trabalhar e estudar e estava levando outra vida” relembra Simone.

Educação ao longo das gerações

Na opinião de Solange, a profissão está desvalorizada. “Deixamos de ser valorizados não só pela sociedade, como pelo próprio Poder Público”, detalha. “O tempo vai nos dando jogo de cintura e paciência para lidar com essas situações enos mantermos firmes”, justifica ela. Conforme Simone, a relação entre alunos e professores vai muito além da vida escolar. “Nos preocupamos com ele como família. Não é a toa que deixamos os nossos próprios filhos em casa com a missão de vir ajudá-los a serem cidadãos de caráter e que colaborem com a sociedade, é porque queremos gerar esperança neles”, finaliza ela.