Vistoria flagra irregularidades em prédios públicos de Criciúma

Gabriel Bosa

Diversos prédios e repartições da Administração Municipal, Governo de Santa Catarina e União estão em situação irregular em Criciúma. Em vistoria realizada pelos técnicos do 4º Batalhão de Bombeiros Militares (BBM), foi constatada a falta de atestado contra incêndio nas edificações. No âmbito municipal, a lista inclui a Câmara de Vereadores, Teatro Elias Angeloni, todas as secretarias municipais, atual sede do Executivo, sede da Fundação do Meio Ambiente de Criciúma (Famcri) e Centro de Eventos José Ijair Conti.

Sob responsabilidade do Estado, foram constatadas irregularidades na Agência de Desenvolvimento Regional (ADR), Instituto Geral de Perícias (IGP), Ciretran e nas delegacias de polícia. Da União, foi flagrada a falta de documentação no edifício da Receita Federal.

A vistoria foi anexada em dois inquéritos civis instaurados pelo Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), por meio da 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Criciúma, no último dia 18. Segundo o promotor Alex Sandro Teixeira da Cruz, as investigações irão averiguar as responsa- bilidades do Executivo de Criciúma e Governo do Estado na adequação das irregularidades. Os prédios pertencentes ao Governo Federal serão encaminhados para análise da Procuradoria-Geral da União.

A 5ª Promotoria de Justiça convocou os representantes do Estado para uma audiência no dia 22 de novembro, e da Prefeitura em 1º de dezembro. “A ideia é formular um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) ou ver se eles aceitam as nossas recomendações para adequar essas situações”, pontua o promotor.

Munícipio afirma que encaminhará planejamento

A Secretaria de Infraestrutura de Criciúma ainda não foi notificada da situação. Segundo a responsável pela pasta, Kátia Smielevski, um cronograma de planejamento e instalação dos itens faltantes será encaminhado pelo Executivo para a regularização dos prédios.

A reportagem não obteve contato com o responsável pelo Governo do Estado.