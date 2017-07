Usuários cobram melhorias

Lucas Renan Domingos / Especial

O novo valor da tarifa de ônibus em Criciúma entrou em vigor às 0h dessa segunda-feira. O valor aumentou R$ 0,50, tanto para os usuários de cartão eletrônico quanto para quem desejar pagar a passagem em dinheiro. Ontem, no primeiro dia útil com novo valor, usuários reclamaram do preço e dizem ver pouco retorno.

A auxiliar administrativa Jenifer Volpato disse que acha o preço injusto. "Eu utilizo o ônibus diariamente para trabalhar. Na empresa, eu recebo vale transporte, mas meu filho também é usuário de ônibus e vamos ter que desembolsar essa diferença. Espero que aumentem os números de ônibus nos bairros. Eu moro no Bairro Montevidéu e lá, depois das 12h de sábado, não tem mais ônibus, daí temos que depender de outra linha", afirmou.

Para Renan Fernandes, funcionário de uma ótica de Criciúma, o valor vai pesar no bolso. "É um absurdo. Por mais que o aumento seja de apenas R$ 0,50, se colocar esse valor todos os dias do mês, é uma diferença grande. Eu moro no Verdinho e o itinerário de lá me atende perfeitamente. O problema mesmo vai ser o preço. Com o valor anterior, às vezes, eu deixava de colocar uma ou duas passagens a mais no cartão porque faltava dinheiro, imagina agora", pontuou.

População não foi pega de surpresa

A recepcionista Larissa Carvalho gasta em média R$ 200 mensais com passagens para ir trabalhar. Apesar de ser o primeiro dia da nova tarifa, ela afirmou que já estava ciente do aumento da passagem. "Eu vinha acompanhando as notícias desde a semana passada. Acho que o serviço tem que melhorar. Esperamos que tenha retorno, porque não vale a pena pagar tudo isso pra andar com ônibus velho", frisou.

O coordenador do Terminal Central, Laércio da Silva, apontou não ter recebido reclamações. "O dia está ocorrendo com normalidade. Críticas do aumento da passagem a gente sempre acaba escutando, mas todos já estavam cientes que o preço iria aumentar", afirmou.

Mudanças aprovadas pelo prefeito

No dia de ontem, o decreto que estabelece medidas para tornarem o transporte coletivo mais atrativo foi publicado no Diário Oficial do Município. De acordo com o Decreto Nº SG/nº 1097/17, de 6 de julho de 2017, será criado um "grupo técnico para realizar a racionalização da oferta dos serviços de transporte público coletivo urbano de passageiros do Município de Criciúma e para a revisão da metodologia de cálculo do custo do passageiro transportado, tendo em vista a manutenção da modicidade do preço da tarifa pública".

Ficará a cargo do grupo: proceder, no prazo de até quatro meses, à racionalização da oferta dos serviços; proceder, em até seis meses, à revisão da metodologia de cálculo do custo do passageiro transportado, tendo em vista a manutenção da modicidade do preço da tarifa pública e mitigar os efeitos cumulativos do déficit tarifário anual; e definir, no prazo de até três meses, requisitos, variáveis e especificações técnicas para a atualização e modernização dos instrumentos de gestão, informação e controle do Plano Operacional do Transporte Coletivo Urbano.