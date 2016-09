Uso de maionese caseira em lanches não sofre mudanças práticas

Mayara Cardoso

O Projeto de Lei (PL) de autoria do vereador Paulo Ferrarezi (PMDB) aprovado na terça-feira na Câmara de Vereadores com relação ao uso de maionese caseira nos lanches feitos por estabelecimentos da cidade tem causado polêmica. Ao contrário do que foi interpretado por muitos criciumenses, o uso do produto não sofrerá mudanças. A única modificação promovida com o PL é quanto à especificação da utilização de ovos no preparo. Conforme o setor de nutrição da Vigilância Sanitária de Criciúma, desde 1994 a lei não permite o uso de ovos crus, porém não havia proibições com relação ao produto em versão pasteurizada e, por isso, o uso já era considerado legal. "A lei anterior dizia que era permitida somente a venda em porção individual, em potes lacrados. A nova lei diz a mesma coisa e só acrescenta a permissão do uso do outro tipo de ovo, o que antes já era feito a partir da interpretação de que o veto era apenas para o produto cru", disse uma das profissionais do setor.

De acordo com Ferrarezi, a mudança foi promovida justamente por não haver especificação sobre essa permissão da utilização dos ovos em versão pasteurizada, sendo um anseio dos donos de lanchonetes, bares e restaurantes da cidade. "Fui procurado pelos comerciantes para encabeçar o projeto. O le-vantamento foi feito pela vigilância para embasar esse aperfeiçoamento da lei e era visto como necessário para essa regulamentação", disse.

Conforme Ferrarezi, ao longo da elaboração do projeto, foram discutidos diversos aspectos entre o órgão fiscalizador sanitário e os donos de lanchonetes. "Eles falaram sobre suas necessidades e os anseios dos próprios clientes que pedem alguns lanches exclusivamente por conta do molho. Ficou claro que eles estão liberados para utilizar a maionese na preparação do lanche e servir em potes lacrados nas mesas como acompanhamento. A confusão foi feita por conta de uma notícia mal colocada e que gerou interpretações erradas", comentou o vereador.

O projeto afirma que pesquisas apontam que grande parte dos surtos de salmonelose, quando associados à ingestão de ovos, na decorrência de ovo cru em sua apresentação final, e que a utilização de ovos pasteurizados no preparo de maionese e demais molhos caseiros não oferece riscos associados à doença, em razão da destruição da bactéria pelo processo de pasteurização.