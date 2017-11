Usina de asfalto é inaugurada em Criciúma

Equipamento produzirá até 40 toneladas de massa asfáltica por hora, com uma economia de 40% por mês

A Administração Municipal inaugurou na manhã deste sábado (4), a usina de asfalto de Criciúma. O equipamento, instalado no km 4,5 da rodovia Governador Jorge Lacerda, em frente ao Iparque da Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc), no bairro Sangão, foi apresentado ao público presente pelo prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, vice-prefeito Ricardo Fabris e secretariado da Administração Municipal. O evento iniciado às 9h, contou com a presença de senadores, deputados estaduais e federais, autoridades políticas, líderes comunitários, empresários, moradores, entre outros.

Para o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, a usina de asfalto vai contribuir para o desenvolvimento de Criciúma. “A usina representa mais que a produção de massa asfáltica, ela traz mais saúde, educação e inclusão social, além de valorizar Criciúma. Esta estrutura vai qualificar a mobilidade urbana do município, melhorando a trafegabilidade das vias municipais e trazendo mais segurança aos munícipes”, comenta.

Conforme a secretária de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana, Kátia Smielevski, ­foram investidos R$ 740 mil para a aquisição da estrutura, além de aproximadamente R$ 300 mil para a instalação do equipamento. “Toda a comunidade estava esperando por esse momento. Em Criciúma, possuem ainda mais de 900 vias não pavimentadas. Neste ano focaremos em revitalizações e operações de tapa-buracos, mas a partir do próximo ano iniciaremos novas pavimentações”, afirma.

Fabris destaca o empenho da equipe da Administração Municipal no trabalho de instalação da usina de asfalto. “Os servidores municipais trabalharam diariamente em ritmo acelerado para deixar tudo pronto. A usina de asfalto trará uma economia ao Governo de Criciúma de 40% por mês, produzindo 40 toneladas de massa asfáltica por hora. O equipamento trará mais qualidade de vida a população”, ressalta.

A inauguração da usina de asfalto foi o primeiro evento de uma série de atos administrativos realizados pela Administração Municipal, em comemoração do aniversário de 92 anos de emancipação político-administrativa do município de Criciúma. “A Administração Municipal está empenhada no crescimento e desenvolvimento da cidade, mas não basta apenas o comprometimento do Governo de Criciúma, precisamos da participação e da colaboração da sociedade”, destaca Salvaro.