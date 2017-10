Urussanga receberá primeira Feira da Alimentação Saudável

Urussanga receberá nesta sexta-feira, a primeira edição do projeto “Feira Da Alimentação Saudável - Você é aquilo que você come”. A iniciativa que será realizada na Praça Anita Garibaldi das 9h às 16h, tem o objetivo de promover a importância de bons hábitos alimentares, criar condições da comunidade entender a importância da boa alimentação, incentivar o consumo de frutas, verduras e legumes, conscientizar sobre o consumo abusivo de refrigerantes, balas e frituras, entre outros.



O evento conta com a parceria da Epagri e contou com o incentivo e repasse de R$ 20 mil realizados pela Secretaria de Agricultura de Santa Catarina. O valor foi utilizado para a compra das tendas que irão abrigar os expositores. “Observamos a necessidade de expandir esta temática, tendo como princípio a observação dos alimentos inadequados consumidos pela população. Com isso também conseguiremos valorizar o nosso agricultor que poderá expor os seus produtos”, explica o diretor de agricultura de Urussanga, Marco Zanellatto.



Os consumidores terão à disposição produtos orgânicos comercializados por Marilda Guisi Novaski Luiz e mudas de frutas e verduras comercializados pelos Viveiros E.B.. O evento contará também com a presença e apoio da Epagri, diretorias de Agricultura, Esporte, Educação e secretaria de Saúde.

Colaboração: Jéssica Pereira / Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Urussanga