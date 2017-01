Unindo poesia, música e fotografia, Pedro Araújo lança novo DVD

Mayara Cardoso

Reunindo suas paixões pela música, pela fotografia, pela composição e pela poesia, o cantor e compositor criciumense Pedro Araújo está lançando um DVD. Intitulado como O Vento da Sintonia, o material reúne músicas autorais de Araújo, com letras oriundas das poesias de seu livro lançado em 2016 e que leva o mesmo título. Conforme o artista, o DVD surgiu como fruto da ideia de lançar um pocket show com músicas escritas a partir das poesias. "Gravamos em um estúdio de uma forma bem aconchegante e o resultado foi muito bacana. É uma forma de juntar todo o material desse projeto como presente para quem nos acompanha", comenta.

Realização em unir gostos

Para Araújo, unir tantas expressões artísticas em um mesmo projeto foi um prazer. "Toda poesia na verdade já é uma música. Fiquei brincando com as melodias e acabou surgindo isso, algo que mostra um outro lado da minha personalidade que muitas vezes as pessoas não conhecem", explica.

Por meio do YouTube o músico tem alcançado milhares de fãs e pretende levar seu trabalho ainda mais adiante. "Eu acredito que esse seja um grande canal a ser aproveitado. Muitos compartilham comentam, participam e nos dão esse respaldo. Tenho esse desejo de aproveitar o que a internet tem a oferecer", diz.

Sucesso pessoal

Para ele, colher os frutos de um trabalho feito com amor e dedicação é o verdadeiro significado do sucesso. "Eu tento fazer sempre o melhor que posso em tudo. Meu objetivo é deixar o mundo de uma forma melhor nas pequenas atitudes e com muito equilíbrio. A vida é muito boa e se encarrega das coisas. O sucesso tem muito a ver conosco e com fazermos aquilo que tem que ser feito", completa.

O vídeo pode ser conferido no canal do cantor no YouTube "Pedro Araújo Oficial" e mais informações podem ser acompanhadas nas demais mídias de Araújo.