Unesc promove uma viagem ao passado no 2º Workshop de Arqueologia

Você conhece Arqueologia? Sabe o que faz um arqueólogo? O que a Arqueologia faz é estudar os vestígios materiais que foram produzidos por pessoas em diversos momentos da história e variados locais ao redor do mundo, inclusive da região. Para conhecer um pouco mais deste tema voltado à educação e divulgação do conhecimento, a Unesc realiza, dentro da 8ª edição da Semana de Ciência e Tecnologia, de 16 e 20 de outubro, o 2º Workshop de Arqueologia.

De acordo com o arqueólogo e coordenador do 2º workshop, professor Juliano Bitencourt Campos, além de uma mostra fotográfica de arqueologia, serão realizadas oficinas temáticas de confecção de réplicas de cerâmica arqueológica, de arte rupestre e de escavação arqueológica. “Tais atividades são pautadas pela concepção da divulgação científica e da educação patrimonial objetivando a aproximação da produção do conhecimento arqueológico com os participantes, se colocando como ferramentas de formação cultural, crítica e cidadã”, explica.

O objetivo conforme ele é atingir um amplo e variado público, turmas de estudantes do ensino básico e fundamental das escolas da região, visitantes externos ocasionais, acadêmicos, funcionários e professores da universidade. As atividades estão pautadas por duas premissas principais que nortearam a organização e a execução. Uma delas foca na preocupação em proporcionar um espaço efetivo de divulgação científica que traz ao público, de forma acessível, informações sobre as pesquisas arqueológicas desenvolvidas em âmbito regional.

Já a outra se concentra na oferta de um espaço de interação com as instituições de Ensino Básico, oferecendo subsídios no sentido de contribuir com a formação cultural através de uma abordagem lúdica e focada no patrimônio arqueológico regional. Inserindo-se ainda em um processo mais amplo das ações de educação patrimonial que já vêm sendo executadas na região nos últimos anos pelo Laboratório de Arqueologia Pedro Ignácio Schmitz (Lapis) da Unesc.

"O processo de preservação do patrimônio está diretamente ligado à educação e divulgação do conhecimento. A ideia central é socializar as pesquisas", define o coordenador do workshop, que destaca ainda o apoio da Propex (Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão), do PPGCA (Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais) Iparque (Parque Científico e Tecnológico) e UNAHCE (Unidade Acadêmica de Humanidades, Ciências e Educação).

As inscrições nas oficinas poderão ser realizadas através dos seguintes números: (48) 3444-3760 / 3444-3761 ou pelo e-mail arqueologia@unesc.net. Não será cobrada taxa de inscrição. Para as demais atividades e visitas o acesso é livre. As atividades serão desenvolvidas das 8h às 12h e das 13h30min às 17h.



Colaboração: Talise Freitas / Apice 360º