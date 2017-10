Unesc inicia estudo de viabilidade sobre gestão de Banco de Olhos

Barbara Barbosa

“Há interesse e vontade dos envolvidos, agora a questão fica por conta dos encaminhamentos que cada entidade tem de fazer para viabilizar isso”. De acordo com o vereador, Júlio César Kaminski, essa foi a síntese da reunião de ontem na Unesc, referente a possibilidade de a Universidade assumir a gestão do Banco de Olhos de Criciúma. Após reunir os principais protagonistas que poderiam dar viabilidade ao projeto, entre eles a própria Unesc, Prefeitura de Criciúma, SC Transplantes e Câmara de Vereadores e o deputado estadual Rodrigo Minotto que propôs o projeto, os desdobramentos do encontro seguiram para a parte de estudos.

De acordo com a reitora da Unesc, Luciane Ceretta, um grupo de trabalho interno foi organizado após a reunião com objetivo de avaliar a efetividade acadêmica e viabilidade financeira do projeto. “É algo que tem que ser muito bem avaliado junto a gestão, ao conselho. Por isso organizamos esse grupo para dar encaminhamento aos estudos de viabilidade, especialmente no que se refere a essas duas questões, a acadêmica e financeira”, arremata ela.

“A movimentação na Câmara de Vereadores após essa reunião se foca em levantar recursos mínimos para o funcionamento do Banco de Olhos. Agora entramos na fase de montar propostas que dependem da aprovação do Executivo”, dispara Kaminski. Um prazo final para tais encaminhamentos não foi estipulado, segundo ele. “Os encaminhamentos tem de ser feitos de forma correta e sem atropelos nesse instante. Vamos trabalhar para que isso aconteça”, finaliza ele.