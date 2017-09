Unesc firma Pacto pela Promoção do Respeito à Diversidade

A Unesc marcou mais um novo passo na luta pela igualdade. Ocorreu, na noite de ontem, a assinatura do Pacto Nacional Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura da Paz e dos Direitos Humanos. Além de aderir a iniciativa promovida pelo Ministério da Justiça e Direitos Humanos, e pelo Ministério da Educação, a Universidade apresentou uma comissão formada por professores, alunos e funcionários da Unesc no comitê gestor, comprometidos com a promoção e disseminação da causa.

Segundo a reitora da Unesc, Luciane Ceretta, a Universidade precisa ser o lugar do respeito ao outro e das suas opções. “Ela não pode se furtar aos movimentos que estão postos, sobretudo em momentos como esse, em que vivemos opressões inúmeras e tentativas sorrateiras de retirar os direitos das pessoas em diferentes cenários, de diferentes maneiras. Nós temos que ter posição, postura e coragem. Nós não podemos ocupar os lugares que nos são postos para passar em branco por eles, nós precisamos nos movimentar em direção a lutas que são coletivas”, comentou.

Ceretta afirmou ainda, que a o pacto fortalece ações que precisam ser desenvolvidas transversalmente no ensino, na pesquisa, na extensão, na gestão e na convivência. “Essas questões elas não nascem do nada, elas já estão postas nas leis de diretrizes de base da educação. Não são movimentos isolados, é um conjunto de legislação que nós temos que já nos convida a fazer essas práticas”, ressaltou.

Semana da Pessoa com Deficiência

O evento também contou com a palestra “Gênero, Sexualidade e Deficiências”, da professora da UFSC e pesquisadora vinculada ao Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades do Departamento de Antropologia da UFSC e ao Núcleo de Estudos sobre Deficiência do Departamento de Psicologia da mesma universidade, Anahi Guedes Mello.

Rodas de conversa e apresentações culturais ainda compõem a programação do evento, que ocorreu até quinta-feira (28/9) na Universidade.

Confira a programação