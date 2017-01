Unesc estuda instalar consultório no Hospital Santa Catarina

Denise Possebon

Fortificar parcerias com instituições de Criciúma é uma das propostas do Instituto Ideas, novo gestor do Hospital Materno-Infantil Santa Catarina (Hmisc), para qualificar os serviços prestados à população. Conforme a secretária de Saúde, Francielle Gava, a criação de um consultório, em parceria com a Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc), vem sendo discutida nos últimos dias. O espaço seria destinado para criação de uma residência médica, para oferecer cursos de extensão e realizar pesquisas acadêmicas e discussões de casos clínicos.

O consultório abrigaria estudantes de diferentes cursos em saúde, especialmente os de Medicina. O interesse da universidade foi confirmado pela pró-reitora de Pós-Gradução, Pesquisa e Extensão da instituição, Luciane Ceretta, que já avalia esta oferta. Conforme ela, nesta semana integrantes da Unesc devem se reunir para tratar do assunto. “Muitos estavam de férias e nossas atividades serão retomadas nos próximos dias. A proposta foi tratada semana passada. Temos todo o interesse e agora levaremos isso para a reunião de coordenadores. Seria um espaço para atendimentos vinculados a estágios, já que temos o objetivo em fazer uma residência”, enfatiza.

Se o consultório se confirmar, o objetivo da Unesc é expandir o número de estagiários que hoje trabalham no Hospital Santa Catarina. Ceretta destacou o propósito do novo instituto em tornar a instituição uma referência através do foco no aperfeiçoamento em educação. “Com acadêmicos no hospital, terão professores e, portanto espaço para a qualificação do trabalhador, em parceria com o Ideas”, resume Luciane.

Secretária comenta pesquisa do IPC

Na edição anterior, o Jornal A Tribuna vinculou o resultado da Pesquisa do Instituto IPC, onde a população aprova o início de gestão do Ideas com 77,8% de satisfação. Para o programa Adelor Lessa, a secretária de Saúde Francielle reforçou a ideia de que o instituto é uma entidade comprometida com qualificação e bons resultados. Além disso, garantiu que, tanto ela quanto o Prefeito Clésio Salvaro, tem buscado ir até o hospital para fiscalizar as condições de serviços e atendimentos prestados.

“Os funcionários estão mais felizes, o corpo clínico está muito satisfeito e já percebemos mudanças também na estrutura. Agora, temos um tratamento mais humanizado, que foi o que eu mais pedi (ao Ideas) quando foi feito contrato com eles”, justificou em sua entrevista.