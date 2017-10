Unesc é destaque em pesquisa e internacionalização no Ranking Universitário Folha

A Unesc teve a sua qualidade atestada mais uma vez por avaliações nacionais. Em 2017, a Instituição foi reconhecida pelo seu trabalho no ensino, na pesquisa e na internacionalização pelo RUF (Ranking Universitário Folha), divulgado na segunda quinzena de setembro. De acordo com o ranking, a Unesc é a 18ª melhor Universidade do país entre as instituições não públicas. Além disso, teve diversos cursos destacados no cenário catarinense entre os primeiros lugares. E nos quesitos pesquisa e internacionalização, é líder do ranking entre as instituições não públicas do Estado.

O RUF 2017 avaliou 195 universidades públicas e não públicas em todo o Brasil. Ensino, pesquisa, inovação e internacionalização foram alguns dos quesitos analisados. Para a reitora da Unesc, Luciane Ceretta, o reconhecimento é resultado de um trabalho feito por professores, acadêmicos, funcionários e a comunidade, que acreditam na Instituição e colaboram em suas ações para o crescimento dela. “O destaque da Unesc no RUF é reflexo dos investimentos feitos em ensino, pesquisa, extensão e inovação e do trabalho sério que vem sendo feito há anos. A nossa universidade é o resultado de uma construção coletiva que envolve a comunidade interna e os diversos setores da sociedade regional”, afirma.

A melhor de Santa Catarina

Quando avaliado o quesito pesquisa, a Unesc é a primeira IES (Instituição de Ensino Superior) não pública em Santa Catarina e a sétima melhor IES do Brasil. No ranking das públicas e não públicas, ela é a 62ª melhor em pesquisa do país.

Segundo o pró-reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Unesc, Oscar Montedo, a Universidade está ocupando um posto de elevado destaque em pesquisa, principalmente pelo número de pesquisadores bolsistas do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). “A Unesc é a segunda no Estado em número de pesquisadores do CNPq e em número de publicações é a primeira. Isso dá uma visão clara da qualidade da pesquisa realizada na nossa Instituição”, afirma Montedo.

Internacionalização

No quesito internacionalização, a Universidade também vem colhendo os frutos dos investimentos em parcerias de cooperação técnico-científica e para intercâmbio de alunos com instituições de outros países. Ela saltou do 35º lugar no ranking nacional das instituições não públicas em 2016 para a 11º posição em 2017. Já em Santa Catarina, a Universidade saiu do segundo para o primeiro lugar neste quesito.

Ensino e inovação

A Unesc é a 76ª melhor universidade do Brasil. Já entre as não públicas, ela é a 18ª melhor do país, subindo uma posição em relação ao ano anterior.

Quando o assunto é ensino, a Unesc é a segunda melhor universidade não pública catarinense. Em inovação, ela também ocupa o segundo lugar no ranking das não públicas catarinenses.

E o destaque da Unesc não para por aqui. Ela ainda teve cursos em diversas áreas do conhecimento ocupando os primeiros lugares no RUF entre as instituições não públicas do Estado. Engenharia Química, Geografia, Pedagogia e Letras, por exemplo, são os primeiros do ranking. Já Enfermagem, História e Matemática ocupam a segunda posição. O RUF 2017 trouxe destaque ainda para cursos como Administração, que ocupa a posição 165 entre aproximadamente 1 mil cursos de todo o Brasil e Ciências Contábeis, 114º colocado entre mais de 800 cursos oferecidos no país.