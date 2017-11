Unesc descarta gestão do Bando de Olhos

Francieli Oliveira

A Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc) descartou a possibilidade de assumir as gestões do Banco de Olhos e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Criciúma. A possibilidade foi levantada há algumas semanas e a resposta negativa foi oficializada na sexta-feira de manhã através de ofícios enviados aos envolvidos no debate.

De acordo com a reitora da Unesc, Luciane Ceretta, em relação ao Banco de Olhos foi realizada uma análise técnica que chegou a conclusão de inviabilidade. “Para que a Unesc possa assumir é necessário que haja alguma viabilidade acadêmica, não podemos assumir um serviço que não tenha finalidade acadêmica”, enfatizou a reitora.

Outra preocupação em relação ao Banco de Olhos é que ainda não há previsão orçamentária para a sua manutenção. O prédio foi inaugurado no fim do ano passado, mas a atual Administração Municipal alega não possuir recursos para manter o local em funcionamento. Recentemente foi levantada a possibilidade de utilizar parte dos recursos devolvidos pela Câmara de Vereadores para essa finalidade. O assunto foi levado à tribuna pelo presidente Julio Cesar Colombo (PSB) e apoiada pelos demais parlamentares. Porém, não há nada de concreto até o momento.

O deputado Rodrigo Minotto (PDT) iniciou a ponte com a Unesc e agora não descarta a possibilidade de buscar outra entidade para administrar o local. “Ainda estamos avaliando o que pode ser feito daqui para frente. Estou entrando em contato com o vereador Julio Kaminski (PSDB), que estava junto nas reuniões, assim como com o presidente da Câmara para que a gente possa buscar uma solução”, explica o deputado.

Não são realizadas captações de córneas em Criciúma desde 2010 por falta de um local adequado. O novo prédio está situado em anexo ao Hospital Materno Infantil Santa Catarina.

Somente OS

na Upa da Próspera

Para poder participar da licitação que irá definir a nova gestora da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas localizada no Bairro Próspera, a Unesc teria que ser habilitada como Organização Social (OS), como prevê o edital. “Nós não temos interesse de alterar o estatuto e como no edital não está incluso a possibilidade de participação de fundação, não há possibilidade de participação da Unesc”, reafirma Luciane Ceretta.