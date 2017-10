Uma viagem pelos mistérios de Santiago de Compostela

Gabriel Bosa

A partir desta segunda-feira, o leitor do pelo milenar caminho de Santiago de Compostesla. O jornalista e escritor, Mhanoel Mendes, será o a guia deste trajeto marcado pelo autoconhecimento, espiritualidade e energização. A coluna assinada diariamente por Mendes apresentará todas as etapas do caminho, desde a preparação até o seu retorno ao Brasil.Jornal A Tribuna e Portal Clic A Tribuna será convidado a embarcar em uma viagem

Os relatos apresentados integram a terceira viagem do jornalista à Santiago de Compostela. O primeiro passo foi dado no dia 7 de setembro, encerrando no último dia 12. Mendes foi acompanhado da esposa e mais três amigos. O trajeto já havia sido percorrido em 2001 e 2007.

“De certa forma, sempre fizemos as coisas pela primeira vez. Apesar de estar indo pela terceira vez, é a primeira que fui com outras quatro peregrinas e que faço a preparação por um ano antes da viagem”, explica Mendes.

O caminho começou a ser planejado em setembro de 2016. A preparação foi feita diariamente pelos envolvidos.

Foram feitos seis encontros em grupo para a preparação, em paralelo cada um fazia um treinamento individual. A preparação não se restringiu ao físico, tem a preparação mental e espiritual com terapias, conversas, leituras”, detalha o peregrino.

Percurso percorrido

por 20 mil pessoas

O trajeto de Santiago de Compostela é percorrido por aproximadamente 20 mil peregrinos por mês. O caminho possui aproximadamente 820 quilômetros, podendo ser iniciado pela França ou Espanha, finalizando em Santiago de Compostela, um vilarejo localizado na região Norte espanhola.

“É algo invisível, não tem como explicar, tem que ser vivenciado. É uma rota mística, remota ao apóstolo Tiago, uma trilha milenar, com boa infraestrutura, com refúgios. Há pessoas de todos os lugares do mundo realizando”, detalha o escritor.