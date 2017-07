Uma nova etapa para a Unesc

Renan Medeiros

Pelos próximos quatro anos, a Unesc estará sob a liderança da professora doutora Luciane Ceretta, a primeira reitora da história da universidade, na companhia do vice-reitor, o mestre Daniel Preve. A ceri-mônia foi realizada no AM Master Hall, sexta-feira à noite, com a presença de autoridades políticas, lideranças da sociedade civil e militar e de toda a comunidade acadêmica. Luciane sucede o ex-reitor Gildo Volpato, que esteve à frente da instituição por dois mandatos.

Eleita com o voto favorável de mais de 90% da comunidade acadêmica, Luciane tem uma relação de duas décadas com a universidade. "Assumo o cargo de reitora feliz, mas plenamente consciente do tamanho da responsabilidade. Encontro-me vinculada à Unesc, profissional e afetivamente há 20 anos", declarou a nova reitora. "A liderança feminina tem diferenciais competitivos como sensibilidade para ouvir, intuição aguçada, persistência diante das dificuldades, cautela, mas também coragem para a tomada de decisões", acrescentou.

Luciane ainda pediu ao prefeito, Clésio Salvaro (PSDB), para que o papel da universidade como colaboradora nas políticas sociais do Governo do Município seja reforçado ao longo dos próximos quatro anos. Ela e Preve ainda assumem, respectivamente, as funções de diretora-presidente e vice-diretor presidente da Fucri, mantenedora da Unesc.

Encerrando o ciclo

Despedindo-se da Reitoria, Gildo Volpato agradeceu a todos os pró-reitores, professores, funcionários, acadêmicos e a comunidade externa. Ele destacou as conquistas e as dificuldades que enfrentou nos oito anos em que esteve à frente da Unesc. "Em um momento crucial para a universidade, conseguimos a vitória na redução da dívida do imposto de renda retido na fonte, de R$ 110 milhões", lembrou, agradecendo a todos que auxiliaram a vencer essa etapa. "À reitora e ao vice-reitor, desejo muita luz, sabedoria e sucesso na nossa jornada profissional e pessoal", finalizou o ex-reitor.

A classe política esteve fortemente representada na cerimônia, incluindo a presença de vereadores, prefeitos, deputados, secretários de Estado e o senador Paulo Bauer (PSDB). Este último enalteceu o fato de Santa Catarina ter um dos maiores números de estudantes de nível superior per capita do Brasil. "Em Brasília, sempre que falamos sobre o modelo de educação que temos em Santa Catarina, precisamos dar muitas explicações. Nosso Estado tem uma vocação para a busca de qualificação e de conhecimento", discursou Bauer, que já foi secretário de Estado da Educação.

O presidente da Associação Catarinense de Fundações Educacionais (Acafe), Sebastião Salésio Herd, destacou a união entre a Unesc e a comunidade. "Para quem está nesta solenidade, temos aqui a melhor definição de universidade comunitária, que é aquela que a comunidade abraça", resumiu.