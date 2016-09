Tradição e sabores: tudo pronto para a 28ª Festa das Etnias

Denise Possebon

Está tudo pronto para que o Centro de Eventos José Ijair Conti se transforme no principal ponto de encontro da diversificada cultura criciumense. Os últimos preparativos para a 28ª edição da Festa das Etnias foram feitos e ajustados por cerca de 300 voluntários e organizadores durante todo o domingo. O evento, promovido pela Prefeitura de Criciúma, através da Fundação Cultural de Criciúma (FCC) e União das Etnias de Criciúma, inicia hoje e se estende até domingo, 11, em uma semana repleta de opções em gastronomia típica, apresentações artísticas e shows nacionais.

A abertura da festividade acontece hoje à noite, a partir das 20h, com cerimônia solene, seguida pela apresentação do Grupo Tholl. Entre as principais novidades dessa edição estão o Parque de Diversões Tupã, localizado na área externa do pavilhão, e também o 1º Encontro de Motociclistas da Festa das Etnias. Durante os sete dias, é esperado que aproximadamente 150 mil pessoas visitem a festa, conforme o presidente da FCC, Júlio Lopes.

"Nos baseamos na festa do ano passado, sabendo que temos uma programação muito melhor, tanto em shows nacionais quanto em gastronomia", afirma. Conforme a presidente da União das Etnias de Criciúma, Elaine Pereira da Cunha Julia, a montagem da estrutura iniciou há quatro dias, entre restaurantes, estandes e os dois palcos de apresentações. "Um povo sem cultura é um povo muito pobre. Enquanto União, nosso trabalho é deixar vivo tudo que veio junto dos nossos imigrantes para daqui 50 anos", diz.

A organização e a decoração dos espaços foram concluídas até a noite de ontem. Hoje, os 20 estandes multissetoriais voltados para a exposição do comércio local serão montados no decorrer do dia, conforme um dos organizadores, J. Vidal.

Novos sabores e serviços

A movimentação nas cozinhas dos sete restaurantes inicia hoje cedo, por volta das 9h. Além dos pratos conhecidos do público, cada um dos restaurantes tem apostado em um cardápio diferenciado para oferecer o que existe de melhor em cada culinária. Conforme a presidente da União e também da Etnia Espanhola, o destaque espanhol deste ano será a chamada "Paella Campeira". "Ao contrário da paella tradicional, essa é com carne, e não frutos do mar. Queremos mostrar os pratos típicos que existem em vários outras regiões da Espanha", explica.

Enquanto presidente da associação, afirma que uma das diferenças para este ano serão os formatos de atendimento ao público consumidor. "A Etnia Portuguesa está trabalhando com à la carte e a Árabe com reservas antecipadas", frisa. Durante os sete dias de festa, o presidente da Etnia Negra, Adão Marques da Rosa, espera que cerca de 350 pessoas passem pelo restaurante. Além dos pratos já conhecidos, como vatapá, feijão, xinxim de frango e costelinha de porco, este ano a Etnia Negra oferecerá ao público entrevero e pizza de tainha.

"Com certeza, esperamos o maior movimento para sábado, que é o dia da feijoada e do pagode", diz.

Noite cheia na abertura

A primeira noite de evento do "Ristorante Italiano" já se encontra com os 400 lugares disponíveis lotados. Isso porque acontece no primeiro dia de evento a 8ª Noite da Minestra, que oferecerá aos visitantes variados tipos do prato típico. "Vendemos antecipadamente e ultrapassou um pouco o que estávamos esperando. Infelizmente não iremos atender mais ninguém, porque privamos pela qualidade dos serviços", diz o presidente da Etnia, Hélio Soratto.

Mas, na quinta-feira, a Etnia Italiana aposta no movimento através dos tradicionais pratos, aliados aos pernis suínos assados. O objetivo é que o local movimente durante todos os dias. Para deixar o local agradável ao visitante, cerca de 30 voluntários da associação italiana participaram da decoração do restaurante durante a tarde de ontem.

Mais detalhes

As opções em alimentação não acabam por aí. Assim como as lanchonetes, a "Praça do Bom Prato" será mantida para aqueles que desejarem comer algo rápido e mais acessível. Para o acesso ao pavilhão, será cobrado o valor de entrada de R$ 2, enquanto o estacionamento será gratuito. Os shows nacionais, que incluem nomes como Anitta, Lulu Santos e Zezé de Camargo, serão realizados no Ginásio Municipal Irmão Valmir Antônio Orsi. Os valores devem ser pesquisados diretamente no local ou através do site: http://minhaentrada.com.br.

Pratos por R$ 10

Alemã:Mit Wurst e batata recheada

Árabe: Al Árabe (Pão, Kafta e tabule)

Espanhola:Paella e tainha em postas

Italiana: Polenta ao sugo de carne

Negra: Xinxim de Frango (a partir de quarta-feira)

Polonesa: Pierogi ao molho branco

Portuguesa: Arroz de Braga

Principais atrações:

Segunda-feira (5/9) - Grupo Tholl e Ballet Bolshoi (Joinville)

Terça-Feira (6/9) -Zezé de Camargo & Luciano

Quarta-feira (7/9) - ToyStory e Biel

Quinta-feira (8/9) - João Luiz Corrêa e Grupo Campeirismo

Sexta-feira (9/9) - Anitta

Sábado (10/9) - Lulu Santos

Domingo (11/9) - Missa com Padre Antônio Júnior e Campeonato de Hip Hop