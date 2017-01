Trabalhadores e Sindisaúde protocolam ação contra administradores do Hmisc

Denise Possebon

Cobrando os direitos trabalhistas de funcionários do Hospital Materno-Infantil Santa Catarina (Hmisc), o Sindicato dos Trabalhadores Em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Criciúma e Região (Sindisisaúde) protocolou uma longa e detalhada ação ontem, junto a Justiça do Trabalho. O processo deve ser avaliado nos próximos dias, e será aberto contra as três partes que envolvem a recente transição administrativa da instituição, ou seja, a Prefeitura de Criciúma, o antigo gestor, o Instituto ISEV, e também o novo, o Instituto Ideas.

Esta alternativa foi aprovada ontem, após uma assembleia com os trabalhadores ser realizada no auditório sindical, reunindo 60 funcionários que afirmam que não serão efetivados na nova equipe. O advogado do sindicato, Ivan Bittencourt, frisa que, prioritariamente, a ação pedirá o reconhecimento de uma sucessão trabalhista, o que por hora não ocorre. “Entendemos que existe uma continuação de empregos.

Houve uma fraude (no processo) porque a primeira empresa (ISEV) não quer e não irá pagar as rescisões e a segunda se exime disso, quer se beneficiar da situação”, destaca o advogado. Bittencourt destaca que, como este é uma ação que elenca muitos pontos diferentes e que por isso deverá demorar, uma liminar foi solicitada, para garantir ao menos uma estabilidade aos funcionários desassistidos.

“É uma ação bem grande e completa, mas pedimos uma liminar para que pelo menos o juiz conceda a retirada de FGTS e o seguro desemprego para os foram desligados”, diz o advogado. A mobilização partiu após reunião entre o sindicato e o Ideas, onde ficou confirmado que pelo menos 51 trabalhadores não seriam contratados pela nova entidade. Na sexta-feira, 6, os nomes de mais de 100 funcionários que serão contratados já foram divulgados em lista no site da empresa, após a abertura do processo seletivo do hospital. De 170 funcionários, 108 estão confirmados na gestão.

Mobilizações dos trabalhadores

Inconformados com a atual situação, os trabalhadores que não tiveram os nomes chamados se mobilizarão em busca de seus direitos. Na próxima semana, protestos deverão ser feitos pelos 601 colaboradores, conforme confirma o presidente do Sindisaúde, Cléber Ricardo Cândido. “Tem funcionários que estão no hospital há 16 anos, é muito tempo dedicado. Iremos protestar em frente a Prefeitura, ao hospital e também na sede da Justiça”, enfatiza.