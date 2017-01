Trabalhadores do Hospital Santa Catarina acionarão justiça para cobrar direitos

Denise Possebon

Descontentes com a forma como ocorreu a transição administrativa do Hospital Materno-Infantil Santa Catarina (Hmisc), parte dos funcionários deverão acionar a justiça para a cobrança seus direitos e de suas estabilidades profissionais. As chaves da instituição foram oficialmente passadas ao Instituto Ideas na sexta-feira, 6, pelo prefeito Clésio Salvaro e a secretária Francielle Gava, já trazendo mudanças expressivas.

Após se reunir com o Ideas no mesmo dia, o Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Criciúma e Região (Sindisaúde) afirma que o quadro de funcionários reduzirá significativamente, caindo de 170 para 119 colaboradores. O processo seletivo de contratação, inclusive, já iniciou através da posse da nova gestão. Para tratar do assunto, o sindicato fará hoje uma assembleia trabalhista, já que o antigo gestor, o Instituto de Saúde e Educação Vida (ISEV), também não demitirá e pagará os direitos dos servidores.

“Deste número, 51 funcionários ficarão sem receber por parte do ISEV e, além disso, não serão contratados pela nova direção”, diz o presidente do sindicato, Cléber Ricardo Cândido da Silva. Independente dos encaminhamentos que serão dados em assembleia, o Sindisaúde buscará, junto a justiça, que a transição administrativa seja reconhecida como sucessão trabalhista. Desta forma, os novos gestores seriam responsáveis pelos direitos trabalhistas, especialmente daqueles que ficarão sem emprego.

“Entendemos que isso que está ocorrendo é ilegal e queríamos que todos pudessem ser contratados. É, de fato, uma preocupação muito grande para nós, porque a Prefeitura tem sua responsabilidade, mas está lavando as mãos”, enfatiza Cléber. Mesmo sem terem sido demitidos pelo Instituto Saúde e Educação Vida (ISEV), o diretor do Ideas, Roberto Benedetti, atesta que os profissionais podem ter outros vínculos e os que foram contratos já estão informados.

Mas, comprometido em não assumir os passivos trabalhistas do ISEV, afirma não ter recursos suficientes para a contratação de todos trabalhadores. Isso porque, ao contrário dos cerca de R$ 1,5 mil que eram repassados ao Instituto Vida anteriormente, o contrato com a Prefeitura de Criciúma prevê apenas R$ 800 mil para manter os serviços de internação pediátrica, pronto-socorro e Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Lista de contratados e vistorias

O nome dos funcionários selecionados pelo Ideas já foram oficialmente divulgados, mas o instituto afirma que o processo de seleção ainda não foi totalmente concluído. De acordo com lista disponível no site do instituto, com data de sexta-feira, até então 108 funcionários já foram contratados. A seleção prioriza técnicos de enfermagem e aqueles que possuam experiência no hospital. Para organizar a administração, o diretor Benedetti chegará hoje a Criciúma e realizará uma vistoria no local.

Conforme ele, uma lista de equipamentos e acessórios foi repassada e, dentro das duas próximas semanas, a direção irá avaliar os pertencer hospitalares. “Iremos conferir tudo que existe e o estado em que se encontram, se estão operante. Mas, esta listagem já nos mostra que faltam algumas coisas importantes, que deveriam ter sido deixadas pelo ISEV. Temos que conferir tudo, porque não faz sentido ficarmos responsáveis por coisas que faltam ou não funcionam”, explica Benedetti.

As negociações com os fornecedores também já teriam sido iniciadas, priorizando os prestadores de serviços de Criciúma e região. “Até então, 100% das conversas tem sido com êxito”, adianta o responsável. Em breve, o novo diretor prevê a realização de uma coletiva para a imprensa, no objetivo de deixar a população a par da situação no hospital.