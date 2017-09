Toque do sino e música marcam chegada da estação mais florida do ano

“Vou voltar na primavera, era tudo o que eu queria. Levo terra nova daqui”. Nos versos do compositor Kleiton Ramil cantados por mais de 80 vozes de corais regionais acompanhados do badalar dos sinos da Catedral São José, Criciúma anunciou a chegada da primavera. O ato ocorreu às 17h03 desta sexta-feira, horário oficial do início da estação mais florida do ano.

Coube ao maestro Joel de Oliveira o arranjo das canções e a regência do espetáculo protagonizado pelos cantores das associações corais de Criciúma, Balneário Rincão e os corais Santa Bárbara, Cor de Rosa e do Colégio Marista. A movimentação deu início ao Festival da Primavera, organizado em parceria pela Fundação Cultural de Criciúma (FCC), CDL e Famcri. Durante a manhã deste sábado, também na Praça Nereu Ramos, com atrações culturais e distribuição de mudas de árvores e flores pela Fundação de Meio Ambiente.

Por meio da arte e das demais iniciativas, o Festival da Primavera eleva um sentimento de agradecimento à vida pela oportunidade de “vivenciar coisas simples e sublimes”, enalteceu o presidente da FCC, Sérgio Zappelini. “Todos temos muitos problemas e acabamos falando sempre de situações ruins, o mundo está cheio de mazelas, mas nós temos essa chance de desfrutar a vida em encontros como esse. Junto a isso queremos estimular um movimento cada vez mais forte de união da cidade, para que as pessoas se juntem mais em torno de causas da cidade”, frisou.

A recepção à primavera contagiou boa parte do comércio da cidade. Pelas principais ruas da área central e na Praça Nereu Ramos, muitas vitrines floridas reforçam o clima na cidade. O Shopping Della preparou um ambiente especial na entrada e as loja Fretta Home Center distribuiu um total de 800 mudas de seis espécies de flores. “Entendemos que é um momento de festa, que traz cor, um novo começo. E percebemos essa reação em muitas pessoas ao receber as mudas”, contou o gerente de Marketing da empresa, Vitor Marcelo.