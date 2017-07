Testemunhas de Jeová realizarão evento gratuito em Criciúma

Lucas Renan Domingos / Especial

De 21 a 23 de julho, das 9h às 16h, no Ginásio Municipal de Esporte Valmir Orsi, acontecerá o congresso anual das Testemunhas de Jeová. Com o tema "Não desista", o evento tem como foco apresentar as soluções que a Bíblia apresenta para resolver os problemas do dia a dia enfrentados por todas as pessoas.

Nagib Ordai, representante de notícias das Testemunhas de Jeová para Criciúma e região, afirma que, para todas as dificuldades na vida, o livro sagrado possui uma resposta. "Apesar de ser um texto antigo, a Bíblia carrega conselhos que nos servem até hoje. Muitos de nós passamos momentos difíceis e quem ainda não passou passará um dia. Isso pode causar um desânimo, levando até mesmo a uma depressão".

Entre as atividades realizadas, estarão inclusas palestras e entrevistas, apresentações audiovisuais e até mesmo filmes. "Como Testemunhas de Jeová, durante a realização dessas atividades, buscamos imitar o que diz a Bíblia e levar o que está escrito nela até as pessoas, como faziam os primeiros cristãos", explica Ordai.

O evento é aberto para todo o público, independentemente da religião, e faz parte de uma série de congressos que acontecem paralelamente no mundo todo. Só no Brasil, serão mais de 500 eventos iguais que ocorrerão em diferentes partes do País. Em Criciúma, já acontece há mais de 30 anos.

"O que queremos é simplesmente mostrar para as pessoas que elas possuem a resposta para todos os problema. Por isso, o evento é gratuito e não será realizada nenhum tipo de coleta. Esperamos a participação de mais de um milhão de pessoas somente em nosso país", finaliza Ordai.