Tempo nublado nos próximos dias na região

Lucas Renan Domingos

O sol forte dos últimos dias dará lugar ao céu cinza pelo menos até o próximo domingo na região. Com isso, as temperaturas, que ontem chegaram a registrar 35ºC durante a tarde, também deverão diminuir e uma chuva mais intensa cairá sobre a região no sábado.

Segundo o climatologista da Epagri/Ciram de Urussanga, Márcio Sônego, as máximas hoje não passam dos 28ºC. “Chove muito no Rio Grande do Sul, inclusive com temporais. Em algumas regiões do estado gaúcho o vento chegou aos 112 km/h. Mas essa forte chuva não deve atingir Santa Catarina. Nesta quinta-feira teremos uma pancada de chuva rápida entre a manhã e à tarde”, disse.

Já a sexta-feira será apenas de tempo nublado, sem presença de chuva e com temperaturas máximas um pouco mais baixas, atingindo 22ºC. “No sábado uma nova frente fria passará pela região e causará chuvas mais intensas pela manhã e mais fraca na parte da tarde. O domingo será marcado pela nebulosidade”, concluiu o climatologista.