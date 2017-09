Tempo nublado durante o fim de semana

Lucas Renan Domingos

O fim de semana será novamente com céu nublado na região de Criciúma. Nesta sexta-feira, as temperaturas podem chegar aos 37ºC. Na madrugada de sábado, uma frente fria vinda do Rio Grande do Sul deve chegar na região e deve causar chuvas.

“Alguns pingos devem cair já durante a madrugada de sábado. Ao longo do dia, o tempo deve permanecer apenas nublado e uma nova pancada de chuva pode acontecer no período da noite. No domingo o céu continua com muitas nuvens mas o sol deve aparecer. A chuva não irá resolver o problema da estiagem, já que a maior previsão de chuva é de seis milímetros na noite do sábado”, informou o climatologista da Epagri/Ciram de Urussanga, Marcio Sônego.

Com a chegada da frente fria, as temperaturas também devem cair, ficando mais agradável.