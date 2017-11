Superação: jovem escritora é tema de Semana Literária

Lucas Renan Domingos

Após realizar um de seus sonhos ao lançar, em 2016, o livro “O diário de uma torcedora”, a jovem Beatriz Sônego Zanette, de 21 anos, colhe mais um fruto de sua dedicação à literatura. Ainda iniciando sua carreira de escritora, a acadêmica de Letras da Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina (Unesc), foi escolhida como tema da Semana Literária da Escola de Educação Básica Rubens de Arruda Ramos, em Criciúma. Sua história de superação foi conhecida e estudada por aproximadamente 270 alunos em um projeto multidisciplinar ao longo do ano letivo, sendo encerrado nesta semana com um encontro entre estudantes e a escritora.

Entre a programação da Semana Literária estão previstas para amanhã três apresentações sobre Beatriz, realizadas através de um audiovisual que relata detalhes da sua história, além de momento para perguntas e respostas entre os participantes e a jovem.

Destaque especial

A história de vida de Beatriz despertou a atenção da equipe da escola graças ao seu talento com as palavras e paixão pelos livros, além de sua sucessão de vitórias e obstáculos superados. Ainda muito pequena, com um ano e oito meses, um grave problema de saúde fez com que ela ficasse com a vida por um fio. Com muita luta e esforço seu e da família, a garota conseguiu superar a situação e, contrariando a medicina e as expectativas, teve grande evolução ao longo dos anos.

Tendo as habilidades motoras, de fala e até de memória significativamente afetadas, Beatriz precisou de muito auxílio e força de vontade para novamente aprender as coisas mais simples. Ao longo de seu crescimento, entre consultas e estímulos, a paixão pelos livros e suas infinitas histórias cresceu cada vez mais, tornando-se fundamental para sua escolha profissional. Após lançar seu livro, os desejos da jovem são cada vez mais ousados e entre os principais sonhos está o de atuar como professora, além, é claro, de seguir com a carreira de escritora.