Sul catarinense representará o Estado no Miss Brasil 2016

Denise Possebon

A beleza feminina da região Sul catarinense se destacou através da representante do município de Araranguá. Mariana Guerra, de 24 anos, venceu o concurso de beleza Miss Santa Catarina, que foi realizado em cerimônia na cidade de Itajaí, neste fim de semana. A modelo representará todo o Estado no Miss Brasil 2016, considerado a mais importante competição desse gênero. A etapa nacional acontecerá no dia 1º de outubro, em São Paulo, reunindo as mais belas mulheres de cada Estado e região do país.

Medindo 1m75cm, Mariana também conquistou os jurados por sua elegância, simpatia e desenvoltura. A modelo foi escolhida a mais bonita de Santa Catarina competindo com outras 14 concorrentes, onde venceu a Miss Joaçaba, Thainara Latenik, que conquistou o segundo lugar, e também as representantes dos munícipios de Itapema, Joinville e Bluemenau. Como premiação, a vencedora ganhou uma viagem ao Rio de Janeiro, tratamentos estéticos, uma joia, um ensaio fotográfico, além da coroa, no valor de R$ 4,5 mil.

Coroada em julho

A Miss Santa Catarina reside em Araranguá há seis anos e é formada em Engenharia de Energia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) da cidade. A reportagem tentou entrar em contato com a modelo e representante, mas as ligações não foram atendidas até o fechamento desta edição. Mariana foi coroada Miss Araranguá no dia sete de julho, em cerimônia realizada na Câmara de Vereadores da cidade.

Moradora do Bairro Jardim das Avenidas, a modelo recebeu a coroa pelas mãos do diretor de cultura do município, Daniel Vieira. “Estou honrada em poder representar Araranguá e agradeço a confiança de todos. Espero contar com o apoio e torcida de toda a sociedade”, disse no momento de sua coroação.