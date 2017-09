STF nega recurso de empresas de transporte coletivo de Criciúma

Francieli Oliveira

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, negou seguimento ao recurso apresentado pelas empresas que realizam o transporte coletivo em Criciúma e manteve a decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) de que nova licitação deve ser realizada pela Administração Municipal.

O STJ entendeu que estabelecido prazo de duração para o contrato, não pode a Administração Municipal alterar essa regra e elastecer o pacto para além do inicialmente fixado, sem prévia abertura de novo procedimento licitatório, porquanto tal prorrogação implicaria quebra da regra da licitação, ainda que se verifique a ocorrência de desequilíbrio econômico financeiro do contrato com o reconhecimento de que as concessionárias dos serviços devam ser indenizadas.

Uma das alegações da defesa das empresas no mérito é, em síntese, a impossibilidade de o Poder Judiciário rever ato discricionário do gestor público municipal que ofereceu às concessionárias de transporte público municipal a quitação da dívida do ente federal por meio da prorrogação do contrato por 20 anos, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

Alega também que o ato foi celebrado por escrito, na forma da lei, motivo pelo qual sua cassação configura ofensa ao ato jurídico perfeito. Argumenta, ainda, que a exigência de nova licitação para a prorrogação do contrato anteriormente firmado vulnerabiliza o princípio da eficiência.

Portanto, defende que a prorrogação do contrato visa restabelecer o seu equilíbrio econômico e financeiro, oportunizando o recebimento das empresas concessionários os valores devidos pelo ente municipal.

Por outro lado, o Ministério Público de Santa Catarina sustenta a possibilidade de o Poder Judiciário proceder ao exame de legalidade dos atos administrativos. Nesse contexto, alega que a observância da licitação prévia à concessão de serviços públicos é norma cogente prevista no art. 175 da Constituição, que não comporta exceções.

Em sua decisão, o ministro Gilmar Mendes coloca “no que tange às questões remanescentes, notadamente no tocante à possibilidade de o Poder Judiciário rever ato discricionário do Poder Público, sublinhe-se que esta Corte consolidou entendimento no sentido de que o controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários, tidos por ilegais ou abusivos, não viola o princípio constitucional da separação de poderes”.

Também explicou que esse tipo de serviço público deve ser realizado mediante licitação. “No caso dos autos, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, que se firmou no sentido de que a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte de passageiros deve ser precedida de licitação pública, nos termos do art. 175 da Constituição Federal”, afirmou.

O ministro também entendeu que a decisão do STJ não violou a lei municipal de Criciúma. “Assim, verifica-se que o acórdão não afastou a aplicação da Lei Municipal 3.229/95, com apoio em fundamento extraído da Constituição Federal, mas apenas afastou a aplicação da referida norma por entender ser outra norma aplicável ao caso”, define Mendes.

Entenda

o caso

A prorrogação do contrato por 20 anos ocorreu em 2010 por iniciativa da Prefeitura de Criciúma, já que não tinha condições de arcar com a dívida de aproximadamente R$ 42 milhões, em valores da época.

Em 2012, o Ministério Público entrou com ação contra a renovação e exigindo nova licitação. A tese foi aceita pelo juiz Rogério Mariano do Nascimento, então da 2ª Vara da Fazenda de Criciúma, mas derrubada no Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

Em agosto do ano passado, por unanimidade, a segunda turma do STJ revalidou a sentença e determinou que o Município de Criciúma faça nova licitação para a concessão do transporte coletivo urbano na cidade. A decisão foi em resposta a um recurso apresentado pelo Ministério Público.