Startup Weekend Criciúma 2017 conhece os vencedores

Colaboração: João Pedro Alves

Um sistema de telemetria inteligente para sistemas de abastecimento de água denominado MCA venceu a segunda edição do Startup Weekend Criciúma. Os campeões foram conhecidos na noite deste domingo, após um fim de semana inteiro de imersão para montar modelos de negócios. O evento ocorreu no espaço de coworking Plurall.

Em 54 horas desde a noite de sexta-feira, os 105 participantes tiveram a missão de construir um modelo de negócio viável, repetível, escalável e com o propósito de resolver algum problema real. Com muita intensidade, os 12 times experimentaram momentos de euforia e tristeza na validação das soluções propostas pelas empresas e até exercitando as primeiras vendas dos produtos.

O MCA se propõe a substituir o atual sistema de medição de consumo de água, no qual há uma conferência presencial. A ferramenta monitora online e 24 horas por dia o uso da água em todas as unidades consumidoras. “Somos uma equipe e vamos continuar juntos. Foi um aprendizado bacana nesse projeto que evoluiu muito e deu certo. Ontem, às 14h, nós estávamos prestes a desistir da ideia, mas nos reanimamos e com a ajuda dos mentores conseguimos desenvolver o protótipo para chegar ao modelo de negócio”, relatou Arthur Clasen, um dos integrantes do time coroado com o primeiro lugar.

Nas idas e vindas, tentativas e momentos de pensar em desistência, o facilitador do evento, Gerson Ribeiro testemunhou um crescimento significativo de todos os participantes. “Pude notar um crescimento muito rápido de muitas pessoas. Cerca de 80% nunca haviam participado de um Startup Weekend e conheciam apenas conceitos básicos de negócios. Muitas pessoas apresentaram dificuldades emocionais durante o fim de semana, choraram, tiveram vontade de desistir. E isso é ótimo, porque empreender é resiliência, superação de dificuldades. Tenho convicção de que todos saem daqui mais preparados para os problemas do mundo real. Criciúma precisa de mais eventos como esse”, enaltece.

Os grupos compostos por profissionais das áreas de negócios, design e desenvolvimento de softwares idealizaram e projetaram soluções para variados setores, como agricultura, segurança das mulheres, relacionamentos amorosos e indústrias de confecção. Tudo com o apoio de empresários e especialistas em inovação do time de mentores.

Chefe de setor em um hospital na cidade de Tramandaí (RS), Fernando Trindade enaltece a experiência de ter trazido uma ideia e vê-la aprimorada e transformada no Aduboo, uma plataforma de localização para coleta de resíduos orgânicos. “É muito enriquecedor porque na sexta-feira eu trouxe a proposta, pessoas que nunca me viram compraram essa ideia e se dispuseram a abraçar a causa”, destaca. “Trabalhamos muito durante essas mais de 50 horas, mas somente hoje ao meio-dia definimos esse formato da apresentação final, depois de atestar com empresas do setor a viabilidade da ferramenta”, completa.

Evento mundial, o Startup Weekend é um evento sem fins lucrativos criado e mantido pela aceleradora americana Techstars e já foi realizado mais de 2900 vezes, em mais de 150 países. Neste fim de semana, além de Criciúma, Paris (FRA), Los Angeles (EUA), Instambul (TUR), Macapá (AP) e Campos (RJ) também organizaram o evento.

Para Rafael Rocha, membro da comissão organizadora voluntária do Startup Weekend Criciúma, um envento desta porte tem um papel de catalisar o chamado ecossistema da inovação no Sul de Santa Catarina. “A partir da primeira edição do SW em Criciúma, no ano passado, vários movimentos foram criados para fomentar esse cenário do empreendedorismo associado à tecnologia. Hoje toda semana há evento falando desses temas na nossa cidade e quanto mais houver este interesse, a economia regional como um todo tende a ganhar”, acredita.

Apesar da proposta ser a criação de empresas, a continuidade delas não chega a ser prioridade, apontam os organizadores. “O foco principal do Startup Weenkend é a educação empreendedora, ou seja, capacitar para a criação de um negócio digital, como aplicativo, site, entre outros. No entanto, se nascer algum case, ótimo”, explicou o gestor do projeto Startup SC do Sebrae Santa Catarina e um dos coordenadores do evento, Alexandre Souza.