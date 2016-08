Solteiros se reúnem em encontro religioso

Mayara Cardoso

Buscando um encontro mais próximo com Deus e procurando respostas para algumas de suas perguntas aproximadamente 1.300 jovens estarão reunidos em Criciúma nos dias 10 e 11 de setembro no Encontro Estadual de Solteiros. O evento voltado para o público evangélico será realizado no Centro de Eventos Flor de Lis, em Criciúma, e contará com palestras e bandas.

Conforme o secretário do evento, Alisson Cardoso, os palestrantes virão de Goiânia, São Paulo e Tubarão para falar sobre assuntos voltados aos relacionamentos juvenis. “Eles falarão sobre namoro, noivado, casamento e tudo que envolve os relacionamentos e sua ligação com a igreja. Nossa intenção principal é dar um norte para a juventude a partir da vivência bíblica para que fujam do uso de drogas e da sexualidade sem limites”, comentou.

O encontro contará com a presença de adolescentes e jovens a partir de 15 anos não só da região Sul e de Santa Catarina, mas também dos estados vizinhos. “No ano passado já recebemos caravanas de Brusque, Joinvile, além de visitantes gaúchos e paranaenses. Dessa vez esses grupos trazem ainda mais membros e outros também aderiram como um grupo que sairá de Curitiba”, disse.

Momento importante

Para o jovem Everlan Scheffel, de Curitiba, o encontro é uma forma de Deus interceder na vida das pessoas. “Eu creio que Deus marca em sua agenda reuniões especiais conosco. Quando decidi viajar quase 500km de Curitiba a Criciúma para participar deste encontro eu estava ciente que seria uma dessas reuniões com Ele. Valeu a pena, fui ministrado poderosamente por Deus, fiz novas amizades e ainda percebi que juntamente comigo existe uma multidão buscando a presença do Senhor para experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade”, falou dando seu testemunho sobre a última edição do evento.

Da mesma forma, a gaúcha Iny Andrade considerou sua experiência no encontro como algo transformador em sua vida. “Um final de semana agendado não por homens, mas por Deus. Saí da minha cidade no Rio Grande do Sul com uma grande expectativa no meu coração, expectativa de um final de semana diferente onde ouviria boas palestras encontraria velhos amigos e conheceria novos. Minhas expectativas foram todas superadas! Encontrei os amigos de tempos, conheci pessoas maravilhosas, mas, principalmente, fui tocada pelo maior e melhor dos amigos, fui tocada no meu íntimo, nos meus sentimentos e transformada nos meus pensamentos. Fui tocada por Jesus e este encontro ficará marcado na minha vida”, comentou.

Ainda dá tempo

Os jovens de estado civil solteiro ainda têm tempo para se inscrever no evento. O custo para participar dos dois dias de programação é de R$ 40 e, com uma camiseta adicional ao kit, R$ 60. Os ingressos podem ser comprados por meio do site www.euvounoencontrodesolteiros.com.br , onde também é possível encontrar detalhes da programação e demais assuntos relacionados, e por meio dos voluntários que estão fazendo a venda em diversas regiões. Eles podem ser contactados pelo telefone (48) 9650-4664.