Sol somente no domingo

Lucas Renan Domingos

O céu nublado e as chuvas que predominam a região de Criciúma devem continuar até amanhã. No domingo o sol volta a aparecer e permanecerá pelo menos durante o início da próxima semana. Conforme o climatologista da Epagri/Ciram de Urussanga, Márcio Sônego, apesar das pancadas dos últimos dias, a precipitação ficou abaixo do esperado.

“Os modelos apontavam 100 milímetros de chuva na região desde terça-feira até esta sexta-feira, mas tivemos o registro de 74 milímetros. Porém, a chuva irá parar somente no domingo. Hoje, até o início da tarde, devido a uma pausa da chuva, as temperaturas sobem rapidamente, podendo chegar aos 30ºC. Já durante a tarde uma nova frente fria chega e novas pancadas de chuva com trovoadas voltarão a acontecer”, previu o climatologista.

Já no sábado, o tempo continuará bastante nublado com chuva sem intensidade. “Não será nada muito forte, apenas um chuvisqueiro, com 0.1 milímetros por hora. No domingo o sol volta a aparecer e as temperaturas também sobre um pouco mais com 23ºC de máxima”, concluiu.