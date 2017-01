Sisu disponibiliza mais de 300 vagas na região Sul de Santa Catarina

Denise Possebon

Mais de 300 oportunidades para ingressar os estudos em uma instituição pública de ensino superior estão sendo disponibilizado pelo Ministério da Educação na região Sul de Santa Catarina. Os candidatos que realizaram o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) têm até amanhã para concorrer a uma vaga em Araranguá, Criciúma, Sombrio ou em Tubarão, através do Sistema de Seleção Unificado (Sisu). As inscrições foram abertas nesta terça-feira, 24, e encerram o prazo na sexta-feira, 27, em todo o país. Entre quatro cidades, 318 vagas são totalizadas.

O município de Criciúma oferece o total de 40 vagas, divididas entre os cursos de Engenharia Mecatrônica e Química. Já em Araranguá, são 128 oportunidades para os candidatos, com alternativas para até quatro cursos diferentes. Mais três cursos podem ser avaliados pelos interessados em Sombrio, que oferece 130 vagas, em sua toalidade. Em Tubarão, 20 vagas serão concorridas, todas para Análise e Desenvolvimento de Sistemas, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (Ifsc).

No momento da inscrição, o candidato poderá escolher até duas opções de cursos, tendo a possibilidade de alterá-las enquanto o prazo de inscrição não encerrar. Mas, algumas instituições adotam pesos diferenciados no Enem e quando o interessado se inscreve para uma de suas vagas, o sistema faz automaticamente o cálculo e uma nova nota é gerada e apresentada ao concorrente.

Como se inscrever

Só podem se inscrever no Sisu aqueles candidatos do Enem que não obtiveram nota zero na redação do exame. Por isso, é fundamental que o interessado tenha em mãos a senha e o número de inscrição do Enem na hora de se inscrever. A inscrição do Sisu deve ser efetuada pelo site do sistema: sisu.mec.gov.br, onde todas as dúvidas de como ocorre a seleção também podem ser retiradas neste mesmo link. Para a inscrição, não é cobrada do candidato nenhuma taxa.

Cronograma do Sisu

Os candidatos e selecionados devem ficar atentos aos prazos estipulados pelo Ministério da Educação. Os resultados da chamada regular serão divulgados nesta segunda-feira, 30, na página do Sisu. Em caso de aprovação, a matrícula no curso aprovado já deve ser feita entre os dias 3 e 7 de fevereiro. Existirá ainda um período para os candidatos não selecionados se inscreverem na lista de espera do sistema. A data de inscrição corre entre 30 de janeiro e 10 de fevereiro. A convocação dos candidatos desta lista inicia a partir do dia 16 de fevereiro.

Confira as opções:

Araranguá

Universidade Federal de Santa Catarina (Ufsc):

Engenharia de Computação: 18 vagas, turno integral

Engenharia de Energia: 24 vagas, turno integral

Fisioterapia: 18 vagas, turno integral

Tecnologias da Informação e Comunicação: 30 vagas, noturno

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (Ifsc)

Design de Moda: 18 vagas, noturno

Física: 20 vagas, noturno

Criciúma

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (Ifsc)

Engenharia Mecatrônica: 20 vagas, integral

Química: 20 vagas, noturno

Sombrio

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense (IF)

Gestão de Turismo: 40 vagas, noturno

Matemática: 50 vagas, noturno

Redes de Computadores: 40 vagas, noturno

Tubarão

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (Ifsc)

Análise e Desenvolvimento de Sistemas: 20 vagas, nortuno