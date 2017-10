Senai oferece curso gratuito de eletricista predial

Por meio da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) e do Movimento Santa Catarina pela Educação o Senai Criciúma está ofertando de forma gratuita o curso de eletricista instalador predial à população. As aulas que irão ocorrer de segunda a sexta-feira, das 13h30min às 17h30min serão iniciadas nesta segunda-feira e seguem até o dia 13 de dezembro.

Ao final do curso, o aluno vai saber executar, manter e reparar instalações elétricas prediais, residenciais e comerciais de baixa tensão. Para participar é preciso ter no mínimo 14 anos de idade ou possuir Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) incompleto.

Mais informações nos telefones (48)3431-7100 e 0800 48 1212 ou pelo e-mail criciuma@sc.senai.br.

Colaboração: Clara Fernandes / Novo texto comunicação