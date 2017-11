Semana será de tempo nublado, mas chuva deve chegar somente na sexta-feira

Lucas Renan Domingos

Apesar da nebulosidade que deve predominar na região durante a semana, o sol deve aparecer em alguns momentos e a chuva só chegará de forma intensa na sexta-feira.

A semana iniciou com termômetros registrando média de 17ºC e, apesar das temperaturas chegarem próximo aos 30ºC, o clima não deve ser de calor. “Isso acontece por conta das nuvens que faz o sol aparecer de forma tímida. Amanhã as máximas vão aos 24ºC, já na quarta as temperaturas não passam dos 27ºC e na quinta as máximas ficam nos 29ºC”, disse o climatologista da Epagri/Ciram de Urussanga, Márcio Sônego.

A sexta-feira será com chuva durante todo dia. “É uma boa precipitação. Devemos ter chuvas próximas dos 20 milímetros. O fim de semana será de tempo bom e temperaturas não muito elevadas. As máximas serão de 27ºC no sábado e 26ºC no domingo”, concluiu o climatologista.