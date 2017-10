Semana nublada e com chuva

Lucas Renan Domingos

A chuva deve predominar durante boa parte desta semana. A segunda-feira já inicia nublada, mas ainda será de temperaturas próximas dos 30ºC e com aberturas de sol. A partir de amanhã à tarde, as nuvens ficam mais carregadas e a chuva chega, diminuindo as temperaturas.

O dia de hoje começou com termômetros registrando 16ºC pela região de Criciúma. As máximas devem chegar aos 29ºC durante a tarde. “Amanhã já não esquenta muito, com máximas chegando aos 24ºC. Entre a tarde e a noite da terça-feira, o tempo fica mais fechado e a nebulosidade aumenta, trazendo a chuva”, informou o climatologista da Epagri/Ciram, Márcio Sônego.

Conforme o climatologista, o clima ficará assim pelo menos até o fim de semana e não há previsões de temporais ou fortes rajadas de vento. “Há apenas uma previsão de uma chuva constante e com bom volume na região”, completou.