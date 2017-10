Semana Nacional de Mobilização no Combate ao Aedes aegypti inicia em Criciúma

Inicia nesta segunda-feira, em Criciúma, a Semana Nacional de Mobilização no Combate ao Aedes aegypti. A iniciativa, idealizada pelo Ministério da Saúde, via Sala Nacional de Coordenação e Controle (SNCC), pretende conscientizar os moradores sobre os riscos causados pela proliferação do mosquito. O vetor transmite doenças como dengue, zika vírus e febre chikungunya. A ação segue até sexta-feira.

De acordo com a coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Vigilância Epidemiológica de Criciúma, Natália Reche, não há registros de infestação do mosquito em Criciúma, porém, no último mês foram identificados cinco focos do Aedes aegypti no município. “As pessoas estão relaxando com os cuidados, mas não podemos diminuir os esforços. A melhor maneira de acabar com o transmissor é estando sempre atento e tomar as devidas precauções”, relata. “O objetivo da campanha é alertar as pessoas antes da chegada do verão. É neste período que ocorre maior reprodução do mosquito, já que aumenta o volume de chuvas”, completa.

Programação da

Semana Nacional

Na segunda-feira, das 9 às 16h, uma ação será realizada na Praça Nereu Ramos. A atividade contará com distribuição de folders e brindes, além de orientações sobre a destinação de resíduos. O mascote da campanha também estará presente.

Os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Fiorento Meller, no Bairro Mineira Nova, e da Escola de Educação Básica Padre Miguel Giacca, no Distrito do Rio Maina, serão orientados sobre o mosquito Aedes aegypti na terça-feira. Já na quarta-feira, será a vez dos acadêmicos da Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc). “Na quinta-feira faremos uma conscientização nas empresas de transportes e reciclagens que monitoramos. É, principalmente, através deste meio que o mosquito entra na cidade. Orientar os funcionários é de suma importância”, explica Natália.

A Semana Nacional de Mobilização no Combate ao Aedes aegypti em Criciúma encerra na sexta-feira com um mutirão de triagem nos cemitérios dos bairros São Luiz, Brasília e Rio Maina.

A campanha conta com a participação das Secretarias Municipais de Saúde e Educação, CCZ da Vigilância Epidemiológica de Criciúma, Fundação do Meio Ambiente de Criciúma (Famcri), Programa Saúde na Escola (PSE) e Unesc.

Orientações para fortalecer o combate ao Aedes aegypti:

- Tampar bem a caixa de água

- Trocar a água de animais de estimação ao menos três vezes por semana

- Não deixar lixo jogado

- Limpar as calhas de água

- Limpar as piscinas

- Colocar areia nos pratos de plantas

- Trocar a água das bromélias com um jato de água forte ao menos duas vezes por semana