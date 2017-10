Semana de Ciência e Tecnologia da Unesc mostra como a Matemática está em tudo

Já está aberta a toda comunidade a 8ª SCT (Semana de Ciência e Tecnologia) da Unesc, o maior evento institucional da Universidade que propõe a troca de conhecimento e muita integração com diversas atividades. É na SCT que está sendo exibido todo conhecimento produzido por alunos e professores em ensino, pesquisa, extensão e inovação, além de ofertado espaço para que a comunidade exponha suas ideias.

A abertura oficial ocorreu na noite desta segunda-feira (16/10), no Auditório Ruy Hülse, que esteve lotado para prestigiar ainda a apresentação do Coral Unesc e a palestra “A Matemática está em tudo”, com o professor doutor Ademir Damásio.

A reitora da Unesc, Luciane Cereta, destacou a importância da SCT para valorizar a educação. “Este é o maior evento da Unesc, que reune diversas áreas e, portanto, precisa ser vivenciado. Temos empenhado todos os esforços possíveis para o desenvolvimento da educação porque acreditamos que o conhecimento muda um país e direciona a encontrar soluções para os problemas de toda uma sociedade. Acreditamos que as ciências, as tecnologias, a cultura e a educação são fundamentais para o investimento em um ensino de qualidade”, frisou.

A coordenadora da SCT, Gisele Coelho Lopes, agradeceu a todos os presentes e envolvidos na organização citando o propósito da SCT para a troca de informações e experiências em várias áreas de conhecimento. “Há uma intensa socialização, pois há a divulgação de projetos de relevância social. Nos surpreende e muito a participação da comunidade que vem trazer a sua ideia inovadora. Na Feira de Ciências, por exemplo, são mais de 200 crianças que visitarão os estandes. Já o Talento Musical irá reunir os mais variados talentos na música e dança, dentre as diversas atividades. É um evento de grande relevância social com 938 inscrições e até sexta-feira esperamos mais. Foram 754 trabalhos aprovados e isso significa um acréscimo de mais de 20% do que ano anterior”, afirmou.

O pró-reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Unesc, Oscar Montedo, lembrou o desenvolvimento da SCT nesses oitos anos. “Fui o primeiro coordenador e não posso deixar de relatar a evolução que tivemos ao longo das edições, o que é fruto do trabalho coletivo. Todas as conquistas da Unesc serão comemoradas nesta semana. A Matemática está em tudo e é fácil perceber na engenharia, na contabilidade. Se tivermos um olhar mais apurado, que é o que a SCT propõe, ela está em todas as áreas, até na arte. Nossa Universidade é grande porque todos a fazem ser grande”, analisou Montedo.

A presidente da APG (Associação de Pós-Graduandos da Unesc), Tatiane Belletini, citou que a SCT propicia a chance de expor todo o trabalho realizado de forma próxima e de fácil acesso. “Para que possamos dividir com toda comunidade, não só acadêmica, mas em geral. Cada vez mais a SCT tem se expandido na troca de informações e é muito rico e louvável o que a Unesc propicia na construção do conhecimento”.

Também participaram da abertura o vice-reitor Daniel Preve; os pró-reitores: de Ensino de Graduação, Indiana Becker e de Administração e Finanças, Thiago Fabris; os diretores de UNAs (Unidades Acadêmicas): CET (Ciências, Engenharias e Tecnologias), Evânio Ramos Nicoleit; CSA (Ciências Sociais Aplicadas), Miguelangelo Gianezini; HCE (Humanidades, Ciências e Educação), Marcelo Feldhaus; SAU (Ciências da Saúde) Mira Dagostin e o presidente do DCE, Marcos Machado.

Expectativa de mais de 10 mil pessoas

A expectativa é de que mais de 10 mil pessoas passem pelo campus até esta sexta-feira (20/10) quando encerra esta oitava edição. A SCT ocorre em paralelo à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, tem como tema “A Matemática está em tudo”. Serão cinco dias com intensas atividades voltadas ao conhecimento com apresentações de trabalhos; orais e em pôsteres; de iniciação científica e de extensão resultantes de projetos de pesquisa e de extensão.

Além disso, uma série de ações paralelas estão programadas como palestras, minicursos, workshops, oficinas e atrações culturais. A semana traz ainda eventos como Seminário de Iniciação Científica, Salão de Extensão, Salão de Ensino, Talento Musical, Feira da Inovação, Feira de Ciências, Innovation Bootcamp, Salão de Pós-Graduação e Workshop de Arqueologia.

As inscrições para alguns minicursos seguem abertas até esta sexta-feira e podem ser feitas diretamente no local, que fica em frente a Reitoria. Para quem já se inscreveu o credenciamento é realizado também no próprio espaço.

O espaço da SCT ainda conta com food trucks com um cardápio bem variado que vai desde crepe, hambúrguer e coxinhas, a batata recheada e milk shakes.