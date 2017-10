Semana começa nublada, mas sol deve predominar a partir de amanhã

Lucas Renan Domingos

Apesar da segunda-feira ter iniciado com tempo nublado, o sol deve predominar durante a maior parte da semana, conforme informou o climatologista da Epagri/Ciram de Urussanga, Márcio Sônego. Segundo o climatologista, o feriado de Finados será com temperaturas próxima dos 30ºC.

“Hoje começamos com termômetros marcando 19ºC, as máximas devem chegar aos 27ºC e há uma pequena chance de pancadas de chuvas. A partir de amanhã, o sol volta a aparecer durante todo o dia”, disse.

A terça-feira será de vento sudoeste moderado e a temperatura não sobe muito, chegando aos 24º. A quarta-feira será outro dia de céu ensolarada e com máximas 25ºC. “Já no feriado, será um dia mais abafado com temperaturas próximas dos 30ºC. Com isso, uma nova nebulosidade chegará na região, podendo trazer chuvas no fim da sexta-feira e do sábado”, acrescentou.

Segundo Sônego, as chuvas estão abaixas do esperado e não há previsão de precipitações mais intensas nos próximos dias. “Os modelos estão acertando nas temperaturas e nebulosidades, mas as chuvas não chegam conforme o previsto. As pancadas mais intensas estão concentradas no Oeste e Norte de Santa Catarina. Por isso é importante que os agricultores daqui do sul, principalmente de arroz, fiquem atentos ao uso da água”, concluiu o climatologista.